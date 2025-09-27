De Macondo a Mordor, el laberinto sectario del PSOE municipal

El concejal Monsalve, con la frustración aún muy presente de los fuegos artificiales de San Mateo –que fueran un éxito pese a la lluvia tuvo que doler mucho a quienes ansían siempre el fracaso del Gobierno del PP–, quiso dejar constancia de que el grupo municipal socialista no descansa ni en fiestas a la hora de hacer el ridículo. El pasado sábado, rompiendo una mínima tregua de cortesía festiva, volvió al ruedo para seguir lidiando a ese toro al que día tras día tratan de dar la estocada sin darse cuenta de que son ellos mismos los que embisten su propio capote de brega. Nada nuevo bajo el cielo de esta noble ciudad: los concejales de la AMSO-PSOE siguen empeñados en convencernos de que vivimos en Mordor, que Alfredo Canteli tiene rabo y cuernos y que, por el contrario, Pedro Sánchez es el dios de la fortuna para los ovetenses.

El socialismo de los señores Llaneza y Monsalve, en el fondo, es una pesadilla –RAE: ensueño angustioso y tenaz– y la expresión de una frustración –RAE: sentimiento de insatisfacción o fracaso–. Una pesadilla que, siguiendo el imaginario de Gabriel García Márquez, al que el concejal Monsalve aludía en su artículo ("Canteli, de vacaciones en Macondo"), representaría a la perfección Prudencio Aguilar, el alma en pena, sin rumbo ni futuro, que, al final, consiguió que su rival, José Arcadio Buendía, creara Macondo. Y es que, frente al Mordor en el que el grupo municipal socialista se empeña en convertir a Oviedo, Macondo, en el que según Monsalve veranea el Alcalde, es un paraíso.

Pero dejando la ficción a un lado, vamos a los datos. Monsalve viene a decir en su artículo que estamos en una ciudad del tercer mundo; con niveles de pobreza insostenibles; con subidas fiscales insoportables; con un gobierno local culpable hasta del tarifazo de la basura impuesto por decreto por Pedro Sánchez; sin políticas sociales; que crece en empleo gracias a la reforma laboral sanchista; que sube en turismo gracias al sanchismo –a este paso van a convencernos de que Pedro Sánchez, en realidad, es Alfonso II reencarnado y quien creó el origen del Camino de Santiago-; que el gobierno municipal no hace ninguna inversión (lo del Palacio de los Deportes, la avenida de Galicia, la Ronda Sur, el plan de choque en todos los barrios de Oviedo, deben ser juegos florales)

Frente a esta visión catastrofista, sectaria y ofensiva para la inteligencia –especialmente, por el mesianismo estúpido que supone esa devoción extemporánea por Pedo Sánchez–, la terca realidad le lleva la contraria al señor Monsalve.

Mientras Sánchez y su gobierno negocia financiaciones singulares, los ayuntamientos carecemos de un nuevo modelo de financiación local que nos permita hacer frente al incesante incremento de los gastos que tenemos para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía.

Mientras Sánchez negocia condonaciones de deuda con ERC, los ayuntamientos desconocemos a día de hoy cuál va a ser el importe que este año nos corresponderá relativo a las entregas a cuenta, es decir, a la cuantía que recibimos las administraciones locales relativas a la participación de los tributos del Estado.

Mientras Sánchez acuerda con Junts la imposición forzosa del catalán a las empresas españolas, los ayuntamientos seguimos sin poder utilizar nuestros remanentes. El Ayuntamiento de Oviedo cuenta con unos ahorros que no puede utilizar porque Pedro Sánchez y el partido socialista centran su atención en cumplir todas las exigencias de un fugado de la justicia.

A pesar del falso sensacionalismo y las mentiras pretenciosas y malintencionadas del grupo municipal socialista, el gobierno que lidera Alfredo Canteli ha conseguido aprobar en 2025 el presupuesto con mayor gasto social de la historia, con un incremento del 173% con respecto al gobierno tripartito, con 4,5 millones de euros para becas escolares, con beneficios fiscales para las familias numerosas en el IBI, la tasa de agua, actividades escolares, deportivas y culturales. Y lo ha hecho negociando y alcanzando acuerdo, pese a que contaba con una mayoría suficiente para no necesitar sus votos, con Izquierda Unida, lo que demuestra que quien se ha colocado voluntariamente fuera de la ecuación del diálogo y el acuerdo por Oviedo y los ovetenses es el grupo municipal socialista.

Además, y aunque el partido socialista pretenda tergiversar la realidad del nuevo atraco fiscal con el tasazo de la basura, lo cierto es que nosotros vamos a ser el gran dique de contención al infierno fiscal de Sánchez y por eso crearemos una nueva línea de ayudas sociales para que las familias vulnerables puedan hacer frente al nuevo despropósito económico impuesto por el sanchismo.

Frente a este modelo basado en la mentira y en la deslealtad hacia los españoles, el gobierno encabezado por Alfredo Canteli trabaja incesantemente en destinar todos los recursos económicos necesarios para dotar de unas infraestructuras vanguardistas al municipio y para ofrecer unos servicios públicos de calidad que nos consoliden como capital geográfica, económica, demográfica, laboral y social del Principado de Asturias y como modelo impositivo de referencia, con una fiscalidad a la baja, una renta per cápita por encima de la media y una tierra de acogida e incentivo para las empresas, los autónomos y los emprendedores.

Parafraseando a Gabo, señor Monsalve, deseo que la sabiduría le llegue cuando aún le sirva para algo, aunque para ello debería darse cuenta de que, como diría Borges, las tiranías –RAE: dominio excesivo que un afecto o pasión ejerce sobre la voluntad–, como la que supone su ciego fervor sanchista, "fomentan la estupidez".