Santa Olaia de Esperante, ¿lucense asturiana?

Cuánto quise a aficionados idos a las antigüedades asturianas (Joaquín Manzanares, Antón G. Rubín, Quintanal, Magín Berenguer, Casariego, no siempre rigoroso, J.L. Pérez de Castro…), ¡Qué suerte haberme enriquecido con su trato!, venerados amigos todos que dedicaron sus vidas apasionadamente en pro de claves harto dispersas de nuestros orígenes, también mi admiración a otros que no conozco tal el matrimonio de Juan Ignacio de Paz González y Margarita Rayón Granda, descubridor de la cueva de la Lluera, que luego daría denominación, con otras incorporaciones arqueológicas ovetense al convencional "Nalón Medio", o la cuadrilla del renombrado Tito Bustillo, si bien mucho quise a su padre, Tito Trapa, y amigos otros, bien formados académicamente, que no desdeñaron los descubrimientos de los amateurs, tal el dominico Tresguerres, Ruiz de la Peña, don Juan Uría… o a los que, sin ser asturianos, tanto les debemos Jordá, Fortea, Mangas… y, sin pertenecer a la pléyade que traté personalmente, el gran Helmut Schlunk, al que edité, desde la Presidencia del IDEA y la Alcadía. A Jordá, al que solo reimprimí y me aconsejó en la Consejería de Cultura. ¡Y qué decir de coleccionistas privados, además de algunos de los ya citados, o simplemente curiosos, como Quirós Estremera y sus coches antiguos, o el cordial José Castro, que de la inicial Numismática brilló en varios campos intelectuales?

Según tiempos mucho valoro hogaño las aportaciones de Miguel Ángel de Blas, Rodríguez Asensio, de los que he sido editor en la desaparecida Fundación de Cuevas y Yacimientos Prehistóricos, el entusiasmo desbordante del admiradísimo Emilio Marcos, Fernández-Conde o Loren Arias Páramo…

La cuestión que ahora llama atención es el descubrimiento de ventana prerrománica, copia de dos o tres ovetenses, en Santa Olaia de Esperante, provincia lucense. ¡Cuánto habría tardado en llegar hasta allí, v. g. Joaquín Manzanares! Pero ¿es en verdad Lugo, prolongación oeste de Asturias?

Durante décadas, por lengua y cabazos, se consideró el Occidente astur, entre los ríos Eo y Frejulfe, prolongación galaica, ¡oh, el gran Castelao!, pero, por el contrario, esta prueba de Santa Olaia de Esperante, ¿no será vestigio, siguiendo a Fernández Conde, testimonio irrefutable, de que Lugo está/estuvo en la órbita astur del Prerrománico, característica de nuestra fundación de España y de Europa? n