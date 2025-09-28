Mi Ángel González

Hace muchos años, siendo yo una niña, iba de vez en cuando con mi padre a visitar a una señora amiga suya, doña María Muñiz, que vivía por la Gran Vía. Las ventanas de su casa daban a la pista del Babel, una sala de baile en la calle Asturias que yo encontraba un poco siniestra.

Doña María era viuda de un profesor de Magisterio, fallecido en América al ir a cobrar unas rentas. Había tenido otros dos hijos, muertos en el tiempo de la Guerra, así como varias hijas. Pero fue el pequeño, Angelín –del que circulaba por medio Oviedo una preciosa fotografía, en la que como bebé lustroso sostenía el auricular de un teléfono donde esperaba oír la voz de su padre ya muerto, como le habían prometido para que posara quietín–, quien, agazapado durante años como maestro rural primero, y como funcionario en Madrid después, acabó por convertirse en Ángel González y, ya poeta eterno, en 1970, emprendió el vuelo a Norteamérica. Regresaba a menudo, no obstante, a este lado del charco, y por eso mantuvimos amistad toda la vida. Aunque siempre me pareció mucho mayor que yo, con esa barba blanca, lo cierto es que Ángel solo me sacaba 16 años. Y este mes de septiembre habría cumplido 100.

Con esperanza y con convencimiento, confío en que lograremos entre todos un museo de la ciudad en el que sin duda tendrá que tener su hueco.