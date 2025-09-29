Una vida dedicada a sonrisas y a la excelencia 

Hay personas que dejan huella en el mundo y en la vida de los demás de una manera que nunca se borra. Mi padre, Luis Llaca Sánchez, fue una de ellas. Para muchos en Oviedo era un ortodoncista excepcional, un pionero que llevó nuestra ciudad al mapa internacional de la especialidad. Para mí, fue también el mejor padre, el mejor abuelo y el mejor marido que se pueda imaginar.

Fundó nuestra clínica en 1984, en un tiempo en el que hablar de una clínica exclusivamente dedicada a la ortodoncia era un salto al vacío. Lo hizo porque creía en el poder de la sonrisa: no solo como algo estético, sino como una forma de transformar vidas. Y lo consiguió. Fue innovador desde el principio: en el año 2000 convirtió la clínica en un centro 100% digital, y con su tratamiento Llaca en dos fases hizo posible esas sonrisas amplias, armónicas y estables que hoy son nuestro sello.

Su carrera estuvo llena de hitos: en 1993 obtuvo el prestigioso título de miembro diplomado del Spanish Board of Orthodontics, presidió la 59ª Reunión Anual de la Sociedad de Especialistas en Ortodoncia y participó en más de 200 cursos y congresos en Estados Unidos y Europa. Formó parte de uno de los grupos de estudio más exclusivos del mundo, el Pitts Progressive Study Club, donde solo unos pocos tenían cabida. Siempre un paso por delante, siempre buscando aprender más, siempre buscando dar lo mejor a sus pacientes.

Pero si algo lo definía era su manera de tratar a las personas. Su lema era claro: «Ríe, sueña, vive». No se conformaba con corregir una mordida o alinear dientes: se dedicaba a escuchar, a contar historias, a sorprender con detalles que hacían sentir a cada paciente único. Sabía que la excelencia clínica no estaba completa sin humanidad, y eso lo convirtió en un referente, no solo en Asturias, sino mucho más allá.

En casa, era igual de inspirador. Me enseñó que la vida se trata de disfrutar los pequeños grandes placeres: la fotografía, una buena comida, un buen vino, un libro apasionante o un disco de jazz. Siempre con humor, siempre con chispa, siempre con esa energía que contagiaba. Y, sobre todo, me enseñó a querer mi profesión. Recuerdo mi primer congreso con él, cuando tenía apenas doce años: desde entonces hasta su último día hemos caminado codo con codo. Yo sé que estaba orgulloso de lo que hacía y de lo que hemos construido juntos. Yo, en cambio, nunca dejaré de admirar todo lo que él fue.

Su gran legado a la ortodoncia fue unir estética y función: sabía como pocos encajar una oclusión perfecta en la armonía de una cara. Pero su legado más grande es humano: cada sonrisa que transformó, cada paciente que sintió que había recibido algo más que un tratamiento.

Hoy quiero que se le recuerde no solo como un profesional brillante, sino como lo que realmente fue: un hombre excepcional, un padre, un abuelo y un marido que nos enseñó a soñar, a reír y a vivir.