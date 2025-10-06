Botero en Oviedo

Oviedo y Botero riman en facilona asonante pero el gran artista colombiano jamás estuvo aquí.

No estuvo, en efecto, pero sí vino una de sus obras, La Maternidad, que más popularmente se conoce como La Gorda, en plena Plaza de la Escandalera, que oficialmente una genuflexa Corporación quiso, sin lograr arraigo, que se llamara Plaza del Caudillo. El buen concejal Juan Álvarez me advierte de estatua similar en el Jardín lisboeta de Amalia Rodrigues. .

Ha tiempo, Loli Lucio y Juan Benito, tan queridos promotores culturales, me hicieron escuchar de José Agustín Goytisolo, amigo común, que Botero no era en absoluto escultor sino que de sus lienzos unos técnicos habrían "sacado línea de puntos" que con cocción broncínea correspondiente había dado lugar a esas esculturas tan popularizadas pero nada suyas. Durante unos instantes llegué a creérmelo dado lo mucho que lamento los bajonazos de otros grandes pintores amigos, Manolo Linares y Eduardo Úrculo, que han naufragado ante la escultura, incluso en un caso, el culo de la calle Pelayo, espetando insulto a toda la ciudad y a sus visitantes que nadie comprende no se atrevan a retirar.

En cualquier caso, como Botero me gusta mucho y sé de su generosidad donando a su país una más que magnífica colección, que tuve oportunidad de visitar en Bogotá, conozco su museo y conocí también sus exposiciones al aire libre de Madrid, París y la permanente de Medellín, así como varios videos del proceso realizador, debo superar cualquier mínimo sectarismo de la polarización que la coalición Vox-PP ha introducido en el panorama patrio para reconocer éxito sin paliativos, de a Alicia Castro Masaveu, esa adquisición de la llamada Maternidad. Colocarla en el emblemático centro de la ciudad, reclamo de citas y encuentros de tanta gente, es otro éxito ciudadano de Alicia y su Corporación, creo que también de la empresa con que negoció la entonces edil.

Reconociendo afectos, escuché a Goytisolo pacientemente pero estoy por Botero, artista integral, feliz en la Escandalera: Botero en Oviedo. Enhorabuena, con cierto retraso, Alicia.