Gran noche para la Filarmónica

La Sociedad Filarmónica de Oviedo es una de las instituciones musicales más importantes de la ciudad, como demuestra el hecho de haber sobrevivido a los diversos avatares de nuestra siempre agitada historia para alcanzar los 118 años de vida (dato que debería corregirse en los programas de mano si, tal y como apuntan las fuentes, la creación se produce en junio de 1907). En la actualidad parece haber apadrinado el proyecto capitaneado por Pedro Ordieres, director hasta hace apenas tres meses de la Orquesta de la Universidad de Oviedo, de la que dimitió argumentando un inadmisible abandono institucional según se hizo eco LA NUEVA ESPAÑA. Nos alegramos de la creación de esta nueva orquesta –a pesar de que la Universitaria no haya sido disuelta oficialmente y resultará difícil generar un espacio de convivencia entre ambas–, y felicitamos a la Sociedad Filarmónica, ya que una formación de esta entidad puede ofrecer un amplio abanico de posibilidades para su temporada.

El programa partía de las últimas obras estudiadas por los músicos en su agrupación anterior, como el "Concierto para violonchelo y orquesta en La menor" de Robert Schumann, afrontado con serena madurez por los jóvenes intérpretes. Von Pfeil, solista de la velada, no lució demasiado en los primeros compases, aunque se iría entonando hasta dejar algunos momentos de gran expresividad. La orquesta, siempre en segundo plano, se ciñó a la batuta de Ordieres para caer precisa en cada una de las cadencias, mostrando una notable seguridad y una concertación muy precisa.

La "Obertura" de la ópera "Alfonso und Estrella" dejaría algunos desajustes iniciales que los músicos supieron atajar con oficio, evidenciando una sonoridad atractiva que desbordaría en "By the River", el segundo movimiento de "Florida Suite" de Frederick Delius. En esta destacamos unas maderas exquisitas y unos metales bien timbrados, capaces de evocar la atmósfera imaginada por el compositor durante su escritura.

Cerraba el recital el primer movimiento de la "Sinfonía número 9 en Mi menor" de Dvorák, una de las obras más célebres del repertorio Romántico. Es una lástima que, en vista de los buenos resultados, no se optara por un programa más convencional con los cuatro movimientos de esta sinfonía, ya que la orquesta, muy maleable, supo transmitir el carácter enérgico y vigoroso que encierra esta página, con las secciones bien ensambladas y una cuerda brillante y profunda que motivó los aplausos de los melómanos ovetenses.

Gran trabajo de los músicos para regalar una meritoria velada musical en la Sociedad Filarmónica de Oviedo que, no obstante, debería reflexionar –como ya hemos apuntado en otras ocasiones– acerca de los mecanismos existentes para rebajar los precios de las entradas (22 euros), máxime en un concierto protagonizado por una orquesta amateur y recién fundada que, repetimos, puede estar orgullosa de su trabajo.