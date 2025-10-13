Hace unos meses saqué una foto a estos abuelinos que andaban de la mano por la calle Llamaquique. Me pareció un momento tierno que, además, abría muchas reflexiones sobre un asunto capital: cómo caminan las parejas.

Las manos estrechadas de los dos ancianos de la foto transmiten el cariño fresco de dos novios jovenzuelos. Es la imagen de un triunfo existencial: sus brazos dibujan una V de victoria. ¿Qué mares agitados habrán atravesado para alcanzar ese momento? ¿Cuántas veces habrán temido por el naufragio de su amor? ¿Cuántas noches de angustia y mañanas de silencio habrán superado para continuar juntos de la mano? Yo no los conozco de nada, pero supongo que para seguir caminando así a esa edad hacen falta toneladas de humildad, generosidad, realismo, fidelidad, conocimiento mutuo y perdón. ¡Y buenas sesiones de sexo apasionado y cómplice!

En muchos casos, los andares de los enamorados son así, de mano agarrada. Este formato admite varios subtipos: puede ser un enlace genérico —la mano se engancha a la otra con el pulgar separado y los cuatro dedos restantes juntos— o de tipo cremallera: los dedos de uno y se entrelazan, sellando un broche de seguridad amorosa. Este último método, en principio, denota mayor afecto, pero también se expone a riesgos como una recíproca sudoración manual. También hay modalidades entrañables que se apartan un poco del canon: recuerdo una en la que ella le cogía a él por el meñique, como una niña aferrada a un globo.

Luego está el clásico binomio hombro-cintura. El hombre rodea con su brazo a la mujer por los hombros, y ella le coge a él por la cintura (¡a veces con enormes esfuerzos!). Esta opción es ideal para los paseos vespertinos y/o dominicales, de ritmo lento. Los cónyuges miran un poco hacia abajo mientras caminan así, como saboreando sus intimidades.

Más clásico aún es el formato de la mujer asida al brazo del marido. Ella puede hacerlo con una sola mano o con las dos, grapando así la extremidad marital. También se da esta variable en el paseo tranquilo con pausa en cada escaparate. La mujer, que tiene la sartén por el mango, echa el freno delante de la tienda, deteniendo consigo a su amarrado acompañante. Pasan unos segundos, retoman la marcha y siguen hablando de los hijos.

En parejas jóvenes que pasan por un buen momento, ella realza este método riendo y apoyando la cabeza en el hombro de su novio. Este, que suele ser más alto, puede corresponder reclinando a su vez su cabeza sobre la de ella. Ambos forman entonces un bloque monolítico, un Pacto de Estado del Amor.

Existen versiones extremas de andares acaramelados. Se dan raras veces, uno se topa con ellas como quien avista un tigre siberiano. El chico, detrás de la chica, la entrelaza por el estómago, y ambos sonríen y tratan de acompasan su caminar. La propia torpeza y dificultad de coordinación corporal es aquí la esencia del momento romántico. Por eso solo dura unos pocos metros: es una llama tan intensa como efímera.

En cualquier caso, si la cosa marcha bien, cualquiera de las modalidades aquí descritas puede desembocar en una V como la de los vieyinos caminantes de Llamaquique.