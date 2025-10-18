El señor arzobispo don Jesús Sanz Montes, bendecirá el próximo domingo día 19, coincidiendo con los festejos del Desarme, en la misa de las 13.00 horas, las nuevas capillas que se han erigido en la parroquia de la Sagrada Familia con reliquias de los santos del siglo XX.

Rearmarnos en el día del Desarme

La instalación de las capillas de santos de nuestro tiempo, obedece al deseo de proponer modelos de santidad cercanos —quizá hemos conocido personalmente a alguno de ellos—, para que nos sirvan como estímulo y ejemplo en nuestra vida cristiana. El Papa León XIV lo recordaba recientemente en la Jubileo de los Jóvenes en Tor Vergata:

Mantengámonos unidos a él, permanezcamos en su amistad, siempre, cultivándola con la oración, la adoración, la comunión eucarística, la confesión frecuente, la caridad generosa, como nos han enseñado los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, que próximamente serán proclamados santos. Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén. No se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio, en ustedes mismos y a su alrededor. (Homilía en el jubileo de los jóvenes, Tor Vergata, 3.VIII.2025).

Fue precisamente Carlo Acutis el culpable de todo. En el mes de noviembre de 2024, el cabildo de la Catedral dispuso que la reliquia de san Carlo que había recibido el Arzobispado de Oviedo estuviera en la parroquia de la Sagrada Familia de Ventanielles. Se hizo la entrega formal con una solemne ceremonia en la Catedral. A partir de ahí nos pusimos manos a la obra, y con un grupo de feligreses entusiastas y con las aportaciones de los fieles de la parroquia, hicimos nosotros mismos una capilla donde poder venerar la reliquia de este joven santo.

Poco después nos llegaron otras reliquias y ahí surgió la idea de dedicar los espacios vacíos que tenía el templo en las naves laterales, a otros santos del siglo XX. Nos pusimos a trabajar y logramos hacer las capillas de Carlo Acutis, Juan Pablo II, Josemaría Escrivá, Rafael Arnaiz, Manuel González, capilla de la Divina Misericordia y de santa Faustina Kowalska, Pío de Pietrelcina, Teresa de Calcuta, capilla del Sagrado Corazón y la de la Santina de Covadonga, pendiente aún de remodelar y mejorar.

Para todas ellas hemos conseguido reliquias de primer grado que se exponen en cada capilla para la veneración de los fieles y que, junto con la oración, un libro de firmas, un lampadario para la ofrenda de velas, la fotografía y una breve biografía de cada uno de los Santos, con exposición fotográfica en un sencillo panel informativo, configuran el espacio donde poder rezarle a cada uno de ellos.

Gracias a las capillas se están acercando muchos fieles, venidos incluso de lugares lejanos del Principado y de fuera de Asturias, atraídos por el ejemplo de estas personas que ya están en los altares, lo que sin duda nos está ayudando a acercarnos más a Dios.

También tenemos pendiente y lo haremos en estos próximos meses, la reubicación y limpieza de la bonita imagen de la Sagrada Familia que da título a la Iglesia y la mejora del espacio celebrativo que estamos llevando a cabo en estos días.

Hemos hecho todo este trabajo con la exclusiva aportación de los feligreses, que con su generosidad y dedicación han hecho posible la transformación de esta iglesia, en la que tanto trabajaron mis predecesores párrocos y a los que tan agradecidos estamos.

Ojalá esto sirva para mejorar la vida religiosa de este barrio, con gente tan buena y sencilla, que sin duda está recuperando una fe latente que siempre han conservado. Las grandes necesidades que tenemos poco a poco se van solventando, gracias a la ayuda de instituciones como el Ayuntamiento, que está invirtiendo muchos recursos, interés y se podría decir que también cariño en Ventanielles.

Es meritoria la labor que lleva a cabo Cáritas parroquial y arciprestal con tantas familias —más de 200—, muchas de ellas venidas de otros países, que se sienten acogidas y encuentran aquí calor de hogar y esperanza. A los responsables del despacho de Cáritas, les recuerdo con frecuencia, que además de la asistencia material que les puedan proporcionar, hay que darles también ayuda espiritual. Son ya muchos los que se han acercado a los sacramentos, gracias a la buena labor que realizan.

Ojalá se rearme nuestra fe, en el día en el que festejamos el desarme.