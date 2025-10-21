Hagamos política

No corren muy buenos tiempos para la política. La polarización excesiva, el poco valor de la verdad o la renuncia al debate en favor de la permanente descalificación del rival conllevan el riesgo de una profunda desafección por parte de la ciudadanía. Algo peligroso.

Creo firmemente en el valor de la política. Es la mejor herramienta de transformación social de la que disponemos. El ejercicio político desde una administración —municipal, por lo que nos toca— define el modelo de municipio que queremos y determina las prioridades sobre las que pivotan las inversiones que se lleven a cabo.

No tengo muchas certezas inamovibles —si algo he aprendido en la vida es que casi todo puede cambiar—, pero una de ellas es que, en cualquier programa político, las personas han de estar, de forma indubitable, en el centro de toda esa acción. El bienestar de la mayoría ha de ser el faro que guíe la acción política, especialmente para acompañar a quienes más necesitan el apoyo de las administraciones públicas para no quedarse atrás. De ahí que las políticas sociales en los ayuntamientos deban ser prioritarias.

El pasado viernes celebramos el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, un problema, sin duda, pendiente de resolver en nuestro tiempo. Hace unos meses, el Grupo Municipal Socialista encargó un informe para analizar el estado de la pobreza en Oviedo; los resultados son preocupantes: un 20 % de la población —¡unas 40.000 personas!— está en riesgo de pobreza; de ellas, unas 20.000 en pobreza severa.

Hace unos días, la Agencia Tributaria presentó los datos de 2023. Los barrios con menores ingresos son los mismos que hace 50 años, sigue constatándose un Oviedo a dos velocidades. Datos que deben movernos a una honda reflexión. Números fríos que, tal vez, impidan reconocer que detrás de ellos hay rostros concretos, situaciones complejas, personas reales que interpelan a cualquier responsable político.

La semana pasada, nuestro grupo municipal presentó una proposición con varias medidas encaminadas a abordar esta problemática. Y queremos hacerlo buscando el consenso. En este sentido, señor Canteli, le emplazo a dialogar y a hacer todo lo que sea necesario, en el ámbito de nuestras competencias, para mejorar la situación.

Necesitamos todas las manos. Nosotros ofrecemos las nuestras. Aquí no debería tener cabida la confrontación partidista. La búsqueda de cualquier medida que contribuya a mejorar las situaciones de pobreza ha de ser necesariamente contemplada independientemente de quién la plantee. Nosotros queremos dialogar con todos los grupos, con otras administraciones, con asociaciones del tercer sector y con quien pueda aportar cualquier iniciativa que ayude a mejorar.

Un 20 % de ovetenses espera respuestas concretas. No debemos conformarnos con políticas meramente asistenciales, por urgentes que estas sean; debemos crear las condiciones para que cualquier persona pueda desarrollarse en igualdad de condiciones, con dignidad y, en definitiva, en pleno uso de su libertad. Si no somos capaces de hacerlo, habremos fracasado.

El papa León XIV, en su reciente exhortación apostólica Dilexi te, escribe: "La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos". Pues bien, dejémonos interpelar. Hagamos política.