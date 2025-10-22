Protección Civil en el Carlos Tartiere

Entre junio y julio de 1982 se celebra en Oviedo la primera fase del Campeonato del Mundo de fútbol masculino en el antiguo Carlos Tartiere con una capacidad para 24.000 espectadores, apenas 500 sentados, momento en el que se dan a conocer los voluntarios de Protección Civil de forma generalizada en España, conocidos como los "naranjitos". El responsable de aquellos voluntarios en Barcelona, Antonio Figueruelo, es llamado por el Gobierno del estado para ocuparse de la dirección general de Protección Civil, desde donde propone la primera Ley de Protección Civil en España.

En agosto de 1983, a propuesta de Antonio Simón Méndez, concejal delegado de protección civil en el Ayuntamiento de Oviedo se aprueba el Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil con Antonio Masip como alcalde, designando a Corsino Suárez, bombero, como primer responsable de la misma. Este, a finales de 1984, reclamado por el Gobierno de Pedro de Silva va a poner en marcha el primer programa de protección civil del Gobierno del Principado de Asturias, con la recuperación de la figura del bombero voluntario, origen de los servicios de bomberos en las distintas ciudades de Asturias, como eje vertebrador de una futura red de parques de bomberos en todo el territorio, no solo en el centro. Los ayuntamientos aportarían un profesional y la base normativa sería la de las agrupaciones municipales de voluntarios de protección civil a las que el Principado incorporaría los medios recibidos del antiguo ICONA tras unificar las competencias en extinción de incendios forestales con las de protección civil en la Consejería de Interior encabezada por Faustino González Alcalde. A aquellos medios, el Principado añadiría infraestructuras, otros medios y especialistas a través del voluntariado procedente de los ámbitos de la montaña, el mar, la espeleología o los guías caninos y la contratación del primer helicóptero que hubo para emergencias en Asturias, lo que a la larga ha dado lugar a un modelo único de emergencias en España.

Tras Corsino, la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Oviedo continúa su actividad, expandiendo y consolidando la figura del bombero voluntario a Trubia, estableciendo brigadas en centros escolares, de mayores y hospital, expandiendo su red de comunicaciones y participando activamente en el éxito de seguridad de acontecimientos deportivos como el Campeonato del Mundo de Baloncesto en 1986 o el Campeonato de Europa de Hockey de 1987.

En 1985, en el estadio de Heysel (Bruselas) y en 1989, en el estadio de Hillsboroug (Sheffield) se produjeron sendas avalanchas de espectadores con más de 130 muertos y mas de 3.000 heridos. La preocupación prende en la UEFA y en los distintos países europeos con estadios en los que la mayor parte de los espectadores están de pie.

Desde la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, en 1988 se inician los contactos con Eugenio Prieto, presidente del Real Oviedo, para poner a disposición del club un operativo con bomberos voluntarios en las gradas del estadio. Así comienza la colaboración municipal de los voluntarios, en la temporada 1989-1990. En la temporada 1990-1991, ante la ausencia de Cruz Roja en uno de los partidos, los bomberos voluntarios, hoy voluntarios de Protección Civil, pasan a prestar servicio en el terreno de juego. Hasta hoy. Con el retorno del Real Oviedo a Primera, no cabe otra que felicitar a todos los que forman parte del club y a los voluntarios que le han servido desde hace mas de 35 años, y desear que la relación se mantenga por muchos años y con el equipo en la máxima categoría.