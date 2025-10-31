Un inicio teatral de mano de Rossini

La inauguración de los "Conciertos del Auditorio", ciclo señero del Principado de Asturias que se celebra con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, fue todo un homenaje a la figura de Gioachino Rossini, uno de los compositores más importantes de la historia de la música –que ejerció su influencia durante buena parte del siglo XIX–, a través de su "Stabat Mater" y de la "sinfonía en Re mayor" de Ramón Carnicer, compositor nacido en Tárrega y contemporáneo del Cisne de Pésaro. Además, la velada dejó una buena entrada y unas expectativas de venta más que favorables gracias a unos abonos que no han parado de incrementarse desde las –ya lejanas– temporadas marcadas por la pandemia.

Rossini y Carnicer son dos personalidades que comparten un mismo lenguaje compositivo, como se percibe en la "sinfonía en Re mayor" del español, una de las muchas escritas por Carnicer, aunque no la más famosa, pues este honor corresponde, seguramente, a la obertura de "El barbero de Sevilla" (Rossini) que el maestro español tuvo que componer, en ausencia de sus materiales, para su estreno en España. Oviedo Filarmonía, que venía de tomar parte en el concierto de los Premios Princesa de Asturias una década después, se mostró compacta, con unos metales bien timbrados y una cuerda grave profunda. Buena ejecución de esta pieza y acertado guiño al repertorio español que debemos preservar y programar.

El "Stabat Mater" de Rossini son palabras mayores. Se trata de una obra que encierra un dramatismo y teatralidad propios del género operístico, donde solistas y coro deben afrontar un efectivo juego de figuras retóricas que, en líneas generales, lograron destapar. El León de Oro, por ejemplo, se mostró muy equilibrado en cada una de sus cuerdas, con una formación que cedió el protagonismo a los hombres, en el centro, y que dejaría un sonido redondeado y repleto de color. Muy flexibles y maleables a los tempi de Lucas Macías desde el pódium, lucieron una afinación certera en los pasajes a capella y no tuvieron problemas para superar a una orquesta que tampoco renunció a un sonido bastante presente, culminando sus intervenciones con una notable interpretación de la fuga final ("Amen, in sempiterna saecula").

El aria "Cuius animam gementem" evidenció las carencias de José Simerilla (tenor), con una fuerza innecesaria, ataques indirectos y falta de elegancia en los fraseos a lo largo de la obra, anticipadas por un lenguaje no verbal que denotaba su incomodidad. Más seguro estuvo Rubén Amoretti (bajo), con una voz prominente, repleta de armónicos, que convencería en el aria "Pro peccatis suae gentis" y en sus intervenciones con el coro, con quien mantuvo una buena sintonía.

Las grandes triunfadoras de la velada serían Gaëlle Arquez y Berna Perles. La mezzo francesa desplegó su voz incontestable con una excelente musicalidad –como se apreció en la cadencia de su cavatina–, y un amplio registro central, controlando el vibrato en todo momento y ajustando los fraseos con mucha delicadeza. Por su parte, la soprano andaluza mostró la belleza de su timbre, en unos agudos cubiertos, ejecutando con acierto las coloraturas del aria ("Inflammatus et accensus") donde optó por mantener el registro de cabeza aún en los pasajes de mayor gravedad. Si bien las dos voces empastaron correctamente en los números de conjunto no podemos decir lo mismo de Simerilla, cuyos amaneramientos vocales lastraron la afinación en el cuarteto "Quando corpus morietur".

Oviedo Filarmonía fue de menos a más en esta obra. Algunas entradas resbaladizas y cortes imprecisos al inicio no empañaron el buen hacer de la formación –con una cuerda homogénea y brillante y unas maderas a buen nivel– que se plegó a la batuta de Macías para arropar a los solistas y regalar momentos de cierta expresividad, con silencios de gran dramatismo donde se percibe con total nitidez la espiritualidad que subyace en esta página rossiniana.