María Luisa Corrada, la grandeza de la generosidad con Asturias

Alfonso Martínez es presidente de los Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias

El Museo de Bellas Artes de Asturias lloraba a finales de octubre el fallecimiento de María Luisa Corrada. La viuda del último conde de Villagonzalo imprimió a mediados de 2021 uno de los más importantes impulsos para la colección del Bellas Artes con el depósito de más de treinta obras de especial relevancia, que incluyen una tinta del último Goya, los retratos de Van Loo de las infantas de Borbón o un autorretrato de Federico de Madrazo. En este artículo, los amigos del Museo de Bellas Artes rinden homenaje a la que ha sido una de las grandes benefactoras de la institución

Hace unas semanas conocíamos la triste noticia del fallecimiento de María Luisa Corrada González, la mujer que, gracias al depósito de más de una treintena de obras, ha enriquecido y engrandecido la colección de nuestra institución, elevando un escalón más hacia la excelencia al Museo de Bellas Artes de Asturias.

El dibujo de Goya del depósito Villagonzalo. / .

Por ese motivo, los Amigos del Museo queremos destacar la generosidad y grandeza de la persona que realizó ese importante depósito que, sin duda, beneficia a Asturias y a los asturianos, así como a sus numerosos visitantes.

Autorretrato de Federico de Madrazo. / .

Muchos de nosotros aún recordamos cómo nuestro anterior director, Alfonso Palacio, narraba el día en el que recibió en su despacho a María Luisa Corrada, sin saber que entonces se estaba produciendo un hecho histórico para la institución. Fue un ofrecimiento que cambiaría el devenir del Museo y del que no sólo nacería una magnífica exposición –que se pudo disfrutar en el año 2021–, sino que dejaría un eco latente que alteraría el discurso expositivo de la pinacoteca, al incorporar nombres hasta entonces ausentes en sus salas, así como otras obras de una altísima calidad que han potenciado la esencia y proyección del museo.

El retrato de Van Loo de la infanta María Antonia Fernanda de Borbón. | IRMA COLLÍN / .

Para reconocer la generosidad artística y cultural del depósito de María Luisa Corrada González, podemos recordar la maravillosa aguada de Francisco de Goya, fechada hacia 1825; sin duda, una de las obras maestras del conjunto. Es también el caso de los extraordinarios retratos de las infantas María Teresa y María Antonia Fernanda de Borbón, pintados por el francés Louis-Michel van Loo, a comienzos del siglo XVIII, por solo citar algunos.

Sin embargo, más allá de abordar el valor artístico de las obras depositadas, queremos elogiar el gesto, primero, y la decisión, después, de María Luisa Corrada.

Una acción en la que estaba implícito el deseo de su marido, Don Juan Andrés Maldonado y Chávarri, noveno conde de Villagonzalo, de que sus obras pudieran ser disfrutadas por el gran público.

Podemos reflexionar sobre qué necesario es, en estos tiempos de creciente escasez para la cultura, valorar y agradecer la esplendidez y el altruismo de personas como María Luisa Corrada, que acercan sin reservas su más valioso patrimonio a las personas.

Los Amigos queremos dar nuevamente las gracias a María Luisa Corrada por su desinteresado desprendimiento, por su confianza y apoyo al Museo de Bellas Artes de Asturias. Y, por supuesto, por su convicción inquebrantable en el arte; en el poder del arte como puente para hacernos reflexionar, progresar y, sin duda, llegar a ser mejores seres humanos.