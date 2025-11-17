Bombero Corsino

Es bien terrible que algunas administraciones hayan rebajado los presupuestos destinados a la prevención y/o extinción de fuegos. Sin entrar en polémicas, hay general consenso de que es en invierno cuando han de volcarse esfuerzos para la neutralización de las quemas futuras de tantas otras superficies candidatas a arder.

En Oviedo tuvimos un excelente teórico de emergencias y prevenciones, Corsino Suárez Miranda, anarcosindicalista, natural de Barredos, en la cuenca del Nalón, alma del Instituto Heráclito. Hay un programa televisivo excelente de la malograda novelista Montserrat Roig. La misma tarde de mi toma de posesión como Consejero de Cultura presenté a Monserrat en el Museo de Bellas Artes

Corsino fallecido en rescate de Protección Civil de 1987 fue un héroe. Por cierto, conté con dos magníficos concejales ya tristemente fallecidos, Antonio Simón y Begoña Pérez, y entre los funcionarios cómo olvidar a Arturo López, Eugenio García, Nacho Trelles, Eloy Palacio y Siñeriz.

Después de Corsino, José Luis Rodríguez Zapatero procedió a la creación de la UME; por lo que me he preguntado muchas veces, ¿qué pensaría un ácrata como Corsino -que bromeaba ante sus colegas cenetistas de supuesto enviado anónimo de una histórica e idealizada FAI(Federación Anarquista Ibérica)-, de este Servicio Militar de tantos servicios a España?

Los bomberos cumplen misión importantísima, también los voluntarios de Protección Civil y los agrarios, mil veces denostados. Sería bueno que se dedujeran lecciones de las carencias manifiestas de este pasado verano.