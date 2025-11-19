El agua y las inundaciones en Bueño

El pasado viernes 14, a través del servicio de información del concejo de La Ribera, asistí a una charla coloquio convocada por la Asociación de exalcaldes del Principado sobre el agua en Asturias, en la que estaba entre los ponentes el secretario de Medio Ambiente del gobierno de España, Hugo Morán.

Pensaba, iluso de mí, que allí se iba a hablar y exponer los proyectos para salvar a Bueño, su pueblo y su vega, de las inundaciones del rio Nalón. Se habló de cosas tal vez interesantes para otros, pero creo que muy poco para los vecinos de este concejo. La desilusión fue enorme y total.

Han pasado 15 años, 5 meses y 2 días, (cuando escribo esto) desde el fatídico 16 de junio de 2010, cuando Bueño sufrió la mayor inundación de su historia, al menos de los últimos 175 años (basado en los 99 años que vivió mi padre y los 70 de su madre, mi abuela, que no las había conocido tan grandes). Pues desde entonces no se hizo nada de nada para evitar nuevas inundaciones.

Bueno sí, dicen que hay un proyecto en algún cajón de la Confederación para construir una playa para almacenar los desbordamientos del río. En su día dije que era una tomadura de pelo y lo mantengo.

El río tiene suficiente cabida para llevar todas las aguas que vengan desde su origen, pero para ello es necesario realizar medidas de limpieza del cauce, cosa que no se hace, sino todo lo contrario. Se ha construido una pilastra en medio del cauce, en el punto mas estrecho y se rellenó la mitad del mismo para la sustentación del puente.

Entre los años 1965, en que se realizó la escollera desde Soto Ribera hasta Palomar, y 2010 no hubo ninguna inundación, porque el cauce estaba bien, sin tapones y la escollera no tenia agujeros, como el que se realizó para desembocar el arroyo de Ferreros, sin protección lateral.

Si ahora se hiciese esa playa en la vega de Bueño, como estará salvaje, crecerán en ella arbustos y arboles y dentro de 50 años será un bosque sin capacidad para almacenar más agua y, si para entonces hay nuevas inundaciones, querrán hacer otra playa mayor ocupando mas superficie de la vega y así sucesivamente hasta que dentro de 100 años toda la vega de Bueño sea una playa para expansión de los posibles desbordamientos del río. Como el cuento de la buena pipa. Según informó en su día LA NUEVA ESPAÑA, esta playa tendría un coste de mas de 6 millones de euros.

Todos los técnicos, no políticos, consultados, algunos trabajadores de la CHN coinciden en que esa no es la solución técnica, sino la política.

En mi modesta opinión, por nacer en Bueño, vivir en Bueño, haber estudiado la vega de Bueño, su pluviometría y la formación técnica que poseo algo sé y me permito aportar las soluciones que todo el mundo reclama y que enumero a continuación:

1. Reforzar la escollera frente a la Térmica, en la Barquera, para evitar su rotura y que la inundación empiece en el pueblo de Ferreros.

2. Dragar la mitad del cauce bajo el puente de Palomar.

3. Limpiar los ojos del puente viejo de Palomar o eliminarlo, si ya no cumple ninguna función de soporte de tuberías.

4. Limpiar y dragar el cauce, en Rebolón, eliminando las isletas que están en medio del río y mantener este recto desde el Esquileru al puente de Palomar.

5. Aumentar en altura la escollera en Rebolón.

6. Limpiar los restos de obras, piedras y escombros, en la margen izquierda, después de los puentes de Palomar, para que el agua discurra.

7. Limpiar el cauce del río en todo su recorrido frente al pueblo de Bueño y Palomar, sus márgenes, sus depósitos y los arboles que frenan el fluir del agua.

Con estas obras en Bueño desaparecerían los riesgos y no tener que resignarnos a que nuestras casas vuelvan a seguir inundándose, cada vez que caen cuatro míseras gotas.

Espero y deseo que el Presidente de la CHN encargue a los buenos técnicos que tiene y se olviden de las cuestiones políticas, que aquí no pintan nada y que cumpla los siete puntos antes mencionados, para no tener que seguir lamentando desgracias, sufrimientos y preocupaciones innecesarias. Y que no tengamos que soportar lo mismo que los valencianos.