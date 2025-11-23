La Fábrica de Gas de Oviedo

La mejor manera de preservar un edificio es darle un uso continuo, ya que la vida de un edificio está intrínsecamente ligada a su función.

Viollet-le-Duc

Hasta mediados del siglo XIX, las construcciones en el centro histórico de Oviedo apenas habían desbordado el recinto amurallado de la ciudad. La Fábrica de La Vega (1856) y la Fábrica de Gas (1857), así como la construcción del ferrocarril, alteraron este encapsulamiento y facilitaron el crecimiento de la ciudad.

La superposición de la parcela de la Fábrica de Gas, en los aledaños del centro histórico, a finales del siglo XIX sobre el plano de 1853, que figura en un excelente trabajo realizado por el Grupo de Urbanismo de Oviedo del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, titulado "Fábrica de Gas y Electricidad de Oviedo. Una nueva mirada" (2015), visualiza perfectamente la situación descrita.

Desde su inicio se producen innumerables actuaciones con nuevas dotaciones y adaptaciones a las necesidades tecnológicas, comerciales, etcétera, hasta la última, de Francisco Casariego (almacén y garaje) en 1942.

La parte superior del gasómetro se destruye en 1953 y se reconstruye posteriormente entre 1958 y 1961, tal como aparece datado en el trabajo antes citado.

Así que lo que llega a nuestros días es un recinto sujeto a un continuo proceso de intervenciones, necesarias para su ampliación y adecuación a las necesidades del proceso productivo, con la presencia de elementos patrimoniales de muy diferente valor arquitectónico, en un espacio disperso y desarticulado, en el que la relación entre los distintos elementos yuxtapuestos se percibe con gran dificultad, impidiendo una visión orgánica del proceso productivo.

Sobre esta realidad se han producido, en los últimos treinta y cinco años, una serie de actuaciones tanto contextuales como específicas sobre la Fábrica de Gas, que relatamos esquemáticamente:

- 1991-1992. Plan de Protección del Oviedo Antiguo, de Francisco Pol.

- 2010. Plan Especial de la Fábrica de Gas, de César Portela.

- 2012. Hidroeléctrica del Cantábrico (EDP) presenta el plan realizado por César Portela.

- Finalmente, se produce la compra por el fondo de inversión Ginkgo Advisor.

Con proyecto del arquitecto Patxi Mangado, las obras se inician en junio de 2024 tras cerca de un lustro de labores de demolición y descontaminación. Se adquiere una parcela adicional, se analizan y seleccionan los elementos patrimoniales a conservar, los aprovechamientos lucrativos, el uso final del gasómetro y la disposición y volumetría de los nuevos bloques, así como los espacios libres.

El desacuerdo sobre la conservación de algún elemento, particularmente la marquesina, paraliza temporalmente el proyecto. El arquitecto (LNE, 28-09-25) no oculta su indignación y cansancio y señala que han presentado el expediente de ruina ante el Principado, al tiempo que sostiene la imposibilidad de su reconstrucción con sus características formales.

Comparto lo que siente y diagnostica el arquitecto. Y creo que se ha llegado a un punto de inflexión en el desacuerdo y hay que replantear, con transparencia, cordura y ánimo de acuerdo, las potenciales diferencias entre las partes implicadas.

La primera acción sería cerrar el capítulo de los bienes patrimoniales a conservar. Inmediatamente después, abrir un diálogo franco sobre la reutilización adaptativa que exige el conjunto.

En la medida en que resulta absolutamente imposible una resignificación del espacio al desaparecer la función productiva original, la rehabilitación debe tratar de evitar la generación de una atonía en el recinto.

Me atrevo a sugerir que debería dejarse en un acordado olvido el manido tema de los elementos a conservar, dando por buena la relación de elementos factibles y resaltando sus valores, y cambiar radicalmente el contenido del diálogo con el proyectista sobre los siguientes principios generales:

- Prestar atención a la privilegiada situación del recinto; una situación dominante que mantiene respecto a la parte noroeste de la ciudad, lo que obliga a traspasar su estricto perímetro para ocuparse de las relaciones con su entorno.

- Una consideración especial al gasómetro, cuya rotundidad formal lo convierte en la pieza significante más importante. Como ejemplos de gran interés señalaría los gasómetros del Zollverein (Unión Aduanera) y, particularmente, el de Oberhausen. Aunque pertenecen a otra época (1920-1950) y se construyeron en áreas industriales periféricas, no como el que nos ocupa, fueron objeto de rehabilitaciones primorosas y funcionan como iconos del territorio asociados a la memoria del lugar. Quizás, desde la perspectiva de utilización para vivienda, el ejemplo del complejo de Simmering, en Viena, con sus gasómetros con envolvente de mampostería, puede ser un buen referente.

- Lograr una plaza que articule un espacio desarticulado y con multitud de elementos dispersos no es tarea fácil. El posicionamiento y la volumetría de los nuevos bloques deben respetar especialmente su relación con el gasómetro, evitando la excesiva cercanía y el potencial efecto patio. Necesitamos una plaza no encapsulada, sino llena de vida cotidiana, con gran atención tanto a los espacios intersticiales como a una comunicación cómoda y sugerente con los complejos de El Vasco y La Vega.

- Por último, cuidar la armonía de la nueva edificación tanto con los elementos del interior como con los de los aledaños del recinto.

Tras décadas de inacción no nos podemos permitir más dilaciones. Hay que cerrar el tema y centrarse en los nuevos y complejos problemas, algunos de los cuales me he atrevido a esbozar; tender puentes a la colaboración y al diálogo y, a la vez, armarse de ideas y reflexiones que se puedan trasladar al proyectista para incentivar su trabajo. De su capacidad y sensibilidad para escuchar y lograr como resultado un excelente proyecto para la Fábrica de Gas de nuestra ciudad no tengo la menor duda.