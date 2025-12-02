Pacto como forma de gobernar

Alejandro Suárez es concejal de IU-Convocatoria por Oviedo

Cada partido tiene su estrategia. El convencimiento sobre la propia se mide por el grado de preocupación que se tiene sobre la del resto. IU respeta mucho la mala opinión de Vox y del PSOE hacia nuestros acuerdos con el PP. En tiempos de enfrentamiento y polarización, que han colonizado la política española, Oviedo puede ser ejemplo de moderación democrática. PSOE y Vox entienden que el camino es la división y el enfrentamiento sin cuartel durante todo el mandato; que aislar sus votos es la mejor manera de hacer visible un proyecto alternativo. En el PSOE hubo un intento de pactar las cuentas para 2026, que luego quedó en movimiento errático. Por boca de su portavoz, anunciaron la intención de "colaborar con Canteli". Sin pararse a analizar el exceso, pues el pacto no es colaboración con alguien sino construcción conjunta de algo, se podría decir que en aquel momento valoraban la virtud de acordar. Más tarde su portavoz recuperó la estrategia de la confrontación. Aquel destello que los alejaba de Vox fue abandonado, probablemente, por el arraigo en el PSOE de posiciones pasadas.

IU-Convocatoria apostó ya en la campaña electoral de 2023 por un nuevo discurso de acuerdo encarnado por Gaspar Llamazares, y plasmado en el primer acuerdo sobre la Fábrica de Armas que el PSOE rechazó junto con Podemos. La esencia de nuestra estratégica política es que el acuerdo es el mejor método para el cambio y para dejar a Vox aislado en un concejo en el que la derecha no acuerda con la extrema derecha.

Los acuerdos son política (con 'P' mayúscula, como se menciona en la serie Anatomía de un Instante). Cuando la política tiene valor, se la entiende por encima de los Presupuestos. Estos, como todo funcionario sabe, son documentos que siempre están sujetos a cambios. Este año acordaremos, como el año pasado, en materia de vivienda – ya hay una oficina de vivienda denostada por el PSOE-, en servicios sociales –el PSOE acaba de asumir nuestro acuerdo social-, también en materia de medio rural y urbanismo, así como en otras áreas. Evidentemente, muchas cosas no se cumplen o llevan retrasos. Pues se corrigen y se avanza mediante más acuerdos que generan un futuro compartido y sacan a la política de la dictadura del instante llevándola al lugar de las transformaciones permanentes.

¿Impiden los acuerdos la crítica o la construcción de una alternativa? En absoluto. Lo que hacen los acuerdos es situar los votos obtenidos en una permanente utilidad. IU huye de los extremos tanto del de Vox, como el de Podemos que hizo las mismas críticas a las políticas de acuerdo que ahora hace un PSOE. Otra pregunta ¿pretende gobernar el PSOE sin acuerdos? El discurso de la inalterabilidad de los presupuestos, además de ser un discurso que desenfoca la política anuncia una forma de gobierno basada en la confrontación permanente. ¿Cómo se gobierna desde la concepción de que los presupuestos son inalterables a lo largo de un año en el que hay que dialogar?

La ausencia de pactos te sitúa en la marginalidad e impide que tu proyecto sea amplio, pues te confina en un espacio para creyentes en la propia ideología. La pregunta que deja sin contestar el PSOE es si va a reeditar una forma de gobernar fundamentada en la agresividad hacia el acuerdo con la derecha, es decir hacia más de la mitad de Oviedo. Cuando gobernamos cometimos errores y no rectificar es la causa de la derrota. IU, ni en el gobierno ni en la oposición, va a reeditar discursos que sólo satisfacen a los extremos y que han hecho fracasar a la izquierda en Oviedo de forma permanente. La política se construye desde la centralidad, es decir, sobre el lugar en el que los distintos e incluso los distantes, logran entenderse.

Oviedo necesita política que actúe desde la pluralidad. Tanta oposición del PSOE hacia IU lo sitúa en la marginalidad desde la que no se aspira a acertar sino a desear que el otro fracase. Triste lugar para un partido que debería sentir vocación de mayoría.