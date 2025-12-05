¿Quién "sovietiza" qué?

El acceso a una vivienda digna y asequible es uno de los problemas que más preocupan a los españoles. La vivienda es un derecho convertido hoy en bien de lujo, inaccesible para la mayoría de los jóvenes, y no tan jóvenes, que buscan independizarse e iniciar un proyecto de vida.

La Ley de Vivienda ha empeorado gravemente esta situación, y también ha sido caldo de cultivo para la proliferación de otro de los grandes obstáculos de acceso a una vivienda digna y asequible: el de las Viviendas de Uso Turístico.

Aunque el gobierno absolutista del señor Canteli pretenda vendérnoslo, Oviedo no es una excepción dentro del territorio español y así se constata en el informe encargado sobre el impacto de las viviendas de uso turístico en el sector, que ha incendiado en el último pleno el debate institucional sobre la regulación de este tipo de alojamientos.

El Centro-Norte, Centro-Este y el Antiguo, se encuentran en sobrecarga por sobredimensionamiento, y frente a el inmovilismo del PP y las sectarias regulaciones de la izquierda, VOX ha presentado unas medidas que solo buscan, pese a quien le pese, beneficiar y proteger a nuestro concejo.

La proliferación de estas viviendas limita el acceso a la vivienda, genera problemas de convivencia entre residentes y turismo, favorece el aumento de viviendas de alquiler en situación irregular y supone una competencia desleal con el sector turismo.

A ello debemos sumar la pérdida de identidad de nuestros barrios, provocada por un modelo vacacional que expulsa a la población residente, que daña al comercio local tradicional sustituyéndolo por el que demanda el visitante, y que en definitiva desvirtúa la esencia de nuestras calles.

El Partido Popular, al que la identidad de Oviedo le importa poco o nada, ha rehusado tomar medidas, negando que exista un problema, a lo que se suma el despropósito de los populares para rescatar al Antiguo de su degradación: abrir la puerta a fondos de inversión para rehabilitar edificios y convertirlos en bloques de viviendas "exclusivamente" de uso turístico.

El PP de Canteli es una quimera entre Poncio Pilatos y Nerón, se lava las manos, traslada la responsabilidad a terceros e "incendia" nuestro casco histórico, borrando su identidad y convirtiéndolo en un parque temático para turistas.

La propuesta de Vox fue rechazada y el teniente alcalde perdió la compostura tildándonos de intervencionistas y acusándonos de querer "sovietizar" el mercado de la vivienda.

Por la boca muere el pez, porque el que nos acusa de pretender políticas propias del régimen soviético es el mismo que lidera y defiende la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y el que pacta con IU, los máximos representantes del comunismo.

El señor Cuesta merece otorgarse un tiempo de reflexión: sovietizar implica planificación y control, y ¿qué mayor planificación y control supone una ZBE que restringe la libertad, que controla con cámaras y sanciona a quienes incumplen las normas impuestas por este Partido Popular y a la deriva ideológica de la izquierda más radical? n