Despedimos a uno de los últimos profesores históricos del Conservatorio de Música de Oviedo, el músico y profesor Juan Ignacio Ruiz de la Peña Álvarez ,que ejerció su magisterio en el centro durante más de cuarenta años.

Excelente músico y excelente persona

Juan Ignacio nació el 17 de agosto de 1936, durante la Guerra Civil, en una familia plenamente musical. Su tío Ignacio, autor de muchas composiciones religiosas, fue el organista principal de la Catedral de Oviedo; su tío Luis fue uno de los fundadores del Orfeón Ovetense, director de coro y orquesta, compositor de zarzuelas y profesor, entre otros, de Torner.

Juan Ignacio estudió piano y contrabajo, concluyendo muy joven sus estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, al igual que sus hermanos Luis Miguel, viola solista y fundador en 1965 de la ORTVE, y Andrés, contrabajista de la misma orquesta.

Además, Juan Ignacio era Licenciado en Derecho y titulado en Periodismo. Desde su juventud, tocó como pianista y contrabajista en varios grupos de música, entre ellos "Los Cinco del Principado", agrupación titular del Ritmo Club de Oviedo, continuando en esta faceta musical hasta los años 70.

En 1960, con apenas 24 años, comenzó su trabajo en el entonces Conservatorio Provincial de Música de Oviedo, como docente de Solfeo y Teoría de la Música, y de Armonía. Trabajó también durante muchos años en Radio Nacional de España en Asturias, hasta que la Ley de Incompatibilidades le obligó a renunciar a uno de sus dos puestos de trabajo, eligiendo continuar como profesor en el Conservatorio de Música. Fue profesor de prácticamente todos los alumnos del Conservatorio de Oviedo durante cuarenta años. También fue durante muchos años Jefe de Estudios, y tuvo que solucionar muchos problemas en el periodo de la fundación del nuevo Conservatorio Superior de Música y el cambio de sede del centro desde el antiguo edificio del Rosal al nuevo del Deán Payarinos.

Es autor de "El lenguaje musical con los clásicos", método de solfeo en cuatro volúmenes con 400 melodías célebres, inspirado en piezas clásicas conocidas, de diferentes grados de complejidad.

En 1961 contrajo matrimonio con Consuelo Fernández. Fruto de sus 64 años de matrimonio son seis hijos, cuatro de los cuales –Santiago, Ignacio, Lucía y Juan– han continuado la tradición musical familiar, y doce nietos, entre ellos el violonchelista Santiago.

Tuve la suerte de compartir con Juan Ignacio mi etapa de tres años como profesor en el Conservatorio de Oviedo. Siempre fue un excelente profesor, un Jefe de Estudios atento y cercano, y una persona excepcional, que se hacía apreciar por su sabiduría, amabilidad y buen hacer. El templo de La Corte, donde hace 64 años celebró su boda con Chelo, acoge hoy su funeral, para el que Juan Ignacio seleccionó, además de fragmentos de Mozart, la canción "La muerte no es el final del camino". Descanse en paz.