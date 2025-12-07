La prueba de estrés de la avenida de Galicia

Ustedes no los han visto porque esa es justo su especialidad: pasar desapercibidos. Moverse en silencio, con máxima discreción, integrados en el ambiente. Como espías, como ninjas. Llevan varios días en Oviedo preparando el operativo. Son los mejores en lo suyo, la élite entre las élites. Tienen experiencia en los puntos más calientes del planeta: el estrecho de Ormuz, el estrecho de Malaca, el canal de Panamá, el canal de Suez… Pasos estratégicos para el comercio marítimo mundial y, por lo tanto, esenciales para la economía y el equilibrio geopolítico. Su importancia es tal que merecen una vigilancia exhaustiva. Ojos expertos que se encarguen de que todo fluya con orden, que el tránsito no sufra embotellamientos imprevistos ni incidentes que precipiten un conflicto a gran escala.

En Oviedo, el equipo debe cumplir unas de sus misiones más delicadas. Han recibido un dossier con los antecedentes del lugar para saber a lo que se enfrentan. Es el tramo de la avenida de Galicia comprendido entre la esquina con la calle Cervantes y la plaza de América. Un recorrido de apenas 200 metros, pero abundante en cafeterías y restaurantes con terrazas especialmente pobladas. Les han informado de que antaño siempre sucedía lo mismo en Navidades: unos atascos monumentales de peatones en el angosto espacio de acera que dejaban libre las terrazas. Bastaba con que una pareja se detuviera a saludar a unos conocidos en alguna de las mesas para que el tráfico humano sufriera una pequeña congestión. Si era una familia entera la que se paraba, ya no digamos si llevaba un carrito de bebé, el colapso era total. Y si encima había algo de lluvia, podía darse incluso el riesgo de que un viandante arrasara con su paraguas los vasos y botellines colocados en el alféizar de uno de los bares.

Para acabar con esos tapones y garantizar una circulación fluida, el Ayuntamiento decidió reformar esa franja de la Avenida de Galicia, ensanchando notablemente las aceras y eliminando el estacionamiento de coches. De momento, parece que la cosa está funcionando. Los vecinos están contentos con los nuevos suelos, de un blanco marfileño, y los hosteleros ya han colocado sus mesas al aire libre, aunque todavía hacen falta mamparas protectoras para evitar que un conductor despistado se lleve por delante a algún parroquiano que toma el aperitivo al mismo borde de la vía.

Se acercan las Navidades, la verdadera prueba de estrés del nuevo bulevar. Se multiplicarán los aperitivos, las comidas, las cenas, las copas, los paseos, los encuentros casuales entre los locales y los emigrados. Por ello, los miembros del operativo ya han desplegado por la zona sensores, cámaras, radares y pequeños drones que sobrevuelan la calle. Deberán monitorizar cada movimiento de los que pasen por allí y, mediante inteligencia artificial, predecir los posibles coágulos humanos, adelantarse a cualquier percance. Llevan toda la vida preparándose para este momento. Nada puede fallar. Hay mucho en juego. Los mercados financieros y los precios del petróleo están al acecho, pendientes de la más mínima alteración. Todo debe fluir suavemente en la nueva Avenida de Galicia, como un trineo en una pista de nieve virgen.