La memoria selectiva del PSOE con los fondos europeos

El Grupo Municipal Socialista lleva meses desesperado. Tiene que ser duro para el señor Llaneza quedar marginado junto a Vox en todas las decisiones trascendentales para el municipio. Desde el inicio del mandato, el PSOE ovetense decidió seguir los mismos pasos de sus antecesores y conformar un nuevo frente del no, cuyo único propósito es oponerse sistemáticamente a cualquier tipo de proyecto o iniciativa que planteemos desde el equipo de gobierno y a mentir desesperadamente para ver si algo cala en la opinión pública.

La última ocurrencia del señor Llaneza ha sido denunciar ante los medios la pérdida de fondos europeos, ocultando deliberadamente los motivos reales que han propiciado la devolución de algunos de ellos. Cuando el PSOE dice que hemos perdido 10,89 millones de euros miente con la ilusión de que algún despistado pueda creerse esta mentira. Lo cierto es que los fondos a los que hacen mención tienen su origen en la etapa del tripartito. Una etapa en la que precisamente su grupo ostentaba la alcaldía de Oviedo. La EDUSI contó con un mal planteamiento desde sus inicios, puesto que el gobierno de Wenceslao López presentó unos proyectos con una financiación distinta a la establecida en las bases, algo que posteriormente tuvieron que rectificar y provocó un serio retraso a la hora de cumplir los plazos establecidos en las bases de la convocatoria. No fue hasta la llegada del gobierno de Alfredo Canteli cuando se recondujo la situación para poder sacar adelante las operaciones que nos han permitido disponer de infraestructuras y equipamientos claves para la transformación de la ciudad.

Cuando el señor Llaneza asegura que tuvimos que devolver 4,4 millones de la EDUSI, se olvida (inconscientemente o no), de que entre las líneas de actuación solicitaron casi 2,5 millones para la rehabilitación energética en el parque edificatorio del barrio de Ventanielles, recibiendo una notificación en la que se establecía que las actuaciones en edificios de particulares no estaban contemplados en la convocatoria, por lo que ese dinero se perdió automáticamente.

Cuando los socialistas ovetenses hablan de los fondos europeos, se les olvida mencionar que la gestión de estos fondos por parte del gobierno de España ha sido un auténtico caos desde sus inicios. Sánchez toma las decisiones de manera completamente unilateral y nada transparente acerca de cómo se tienen que ejecutar estas ayudas, sin consensuarlas con las comunidades autónomas, ni con los ayuntamientos, impidiendo una puesta en marcha de los mismos de manera eficaz y estableciendo unos plazos prácticamente imposibles de cumplir. Mientras la FEMP lleva remitiendo cartas e informes a los distintos ministerios implicados, solicitando la ampliación de la justificación y la ejecución, los ayuntamientos estamos abandonados a nuestra suerte y teniendo que renunciar a muchos proyectos por culpa de la falta de colaboración institucional del gobierno central.

Al señor Llaneza también se le olvida que, a pesar de las grandes dificultades impuestas unilateralmente por el gobierno central, el gobierno de Alfredo Canteli ha conseguido sacar adelante grandes proyectos transformadores financiados con fondos europeos por valor de casi 40 millones.

La memoria selectiva del partido socialista le impide recordar que el pasado octubre logramos 8,4 millones de la última convocatoria de los FEDER. Una cuantía que destinaremos a actuaciones estratégicas de innovación, sostenibilidad y digitalización, y que representa la mitad de todos los fondos asignados a los municipios asturianos.

Tampoco mencionan los fieles escuderos del sanchismo los 1.100 millones de fondos europeos que España perdió el pasado mes de julio por no acometer las reformas exigidas por Bruselas, ni los 9.000 millones perdidos por no presentar el Plan Social para el Clima, y además se arriesga a perder otros 90.000 millones de Fondos Next Generation por la baja ejecución de los mismos, ya que, en mayo de 2025, el gobierno solamente había pagado un 5,4% del total.

El gobierno de Alfredo Canteli está ultimando, con un importe de 150.000 euros, la contratación de una empresa que preste un servicio especializado de asistencia técnica y asesoramiento para la captación, tramitación y justificación de fondos para nuestro municipio con el fin de lograr nuevos fondos que nos permitan seguir transformando Oviedo.

Frente a las mentiras y la propaganda sensacionalista del partido socialista, y a pesar de que quieran seguir tratando de confundir a los ovetenses y oponiéndose sistemáticamente a que Oviedo avance, nosotros demostramos con hechos y datos objetivos que la gestión del Partido Popular con los fondos europeos arroja unos datos muy positivos, porque gracias la buena planificación hemos logrado obtener la mayor cuantía de fondos europeos procedentes de la nueva convocatoria. n