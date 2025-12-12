Doctor Lequerica Puente, in memoriam

El Doctor José Francisco Lequerica Puente, médico jubilado del Hospital Universitario Central de Asturias "HUCA", falleció el pasado día 16 de noviembre en la capital del Principado.

Natural de Santander, fue integrante del equipo de Ginecología desde su incorporación en 1973 hasta el momento de su jubilación.

Había realizado los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de Valladolid. Su cordialidad, su sentido del humor y su ética laboral serán profundamente recordados por todos y en especial por las innumerables pacientes a las que con tanto acierto trató y curó.

Su principal dedicación fue la Patología Mamaria, que pierde a uno de sus pioneros, impulsor y promotor de esta especialidad.

Su esposa Marian Junquera fue en todo momento el apoyo y báculo fundamental que tanto cariño y ayuda le proporcionó. Lo hizo como esposa entrañable y dedicada que es.

Nosotros, los compañeros del equipo de ginecología del Doctor Lequerica Puente, unimos nuestras oraciones y pensamientos hacia su persona en un recuerdo imborrable.