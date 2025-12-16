La Casa Blanca de la calle Uría

Ramón Martínez Cabal, desconocido para la mayoría de los ovetenses, era un marmolista y almacenista de materiales de construcción, para quien Manuel del Busto ya había proyectado un edifico en el solar de la antigua cárcel de mujeres en la esquina de Jovellanos con La Escandalera, en 1922; de marcado estilo regionalista montañés, hoy sirve de fondo a la entrada de los premiados y familia real al teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de concesión de los premios "Princesa de Asturias". Le confía de nuevo otro inmueble en la esquina de Principado con Cabo Noval, en 1928, cuya torre se inspira en un alminar árabe. En la calle Uría, en un nuevo encargo para Del Busto, nuestro promotor elige el mármol para el revestimiento exterior blanco, dándole nombre al edificio

Manuel del Busto (1874-1948) fue un "asturiano" nacido en Pinar del Río (Cuba); su padre, emigrante de Pillarno, al enviudar, se lo trae muy joven a España, estudia en el Colegio de Jesuitas de Carrión de los Condes y posteriormente Arquitectura en Madrid empezando muy joven a trabajar en Asturias, donde prácticamente se desarrolla su obra.

Dos excepciones: la primera, en Zaragoza, donde construye en 1913 el Banco de Aragón, de estilo ecléctico francés y su gran obra, el Centro Asturiano de La Habana, edificio espectacular que representa el prestigio de la colonia asturiana en la isla. Se había invitado al concurso a tres arquitectos cubanos y tres españoles. Obtenido el premio en 1924, se traslada e instala en Cuba para llevar la dirección de obra durante los tres años que duró la construcción.

Antes y después de este edificio tiene innumerables obras en nuestra provincia. Gijón es la más afortunada pues allí desarrolla gran parte de sus proyectos; destacamos aquí el conocido como edificio Varsovia por la coctelería que le da nombre, exento y de gran belleza, en su ornamentación cuenta con cerámica policromada de Zuloaga. En Langreo, el hotel para la sociedad Duro Felguera. En Luarca, el Ayuntamiento y el edificio del Círculo Liceo. En Avilés, el teatro Palacio Valdés, cuya construcción se alargó en el tiempo y hoy es un centro teatral de primer orden en el panorama nacional. Fue el arquitecto elegido por los indianos de principio de siglo para construir sus impresionantes viviendas en Llanes, Cangas de Onís, Sotiello y Villamayor (Piloña), Colunga, Somao, Luarca … etc.

Durante su estancia en Cuba visitó Nueva York y, sin duda, quedó deslumbrado a la vista de lo que allí se estaba construyendo. Proyectó un auténtico rascacielos de tan sólo cinco pisos, ha de tenerse en cuenta las dimensiones de los edificios colindantes en ese momento, el palacete afrancesado del indiano Alonso del Campo por el este y la Escuela Normal por el oeste. Debido a esta posición dominante fue utilizado, durante el cerco de Oviedo, como observatorio militar.

Una muestra en nuestra ciudad del Art Déco nacido en Francia en torno a 1920. A pesar de estar encajado entre edificaciones posteriores, el de Uría sigue sobresaliendo por su especial belleza. Ya lo muestran los distintos volúmenes de la fachada, pero merece la pena detenerse y observar detenidamente para apreciar el ático. Se trata de un cuerpo escalonado en forma de pirámide truncada y decorado con relieves florales que recuerdan a los rascacielos neoyorquinos. Los motivos ornamentales pertenecen a culturas precolombinas.

En 1935 se inauguró en sus bajos el considerado mejor restaurante de lujo del norte de España "Sister". Un año después, la guarnición de Oviedo secundó la sublevación contra el Gobierno y quedó la ciudad aislada del resto de la provincia. Sus cocinas atendieron a pensionistas y luego a algunos jefes militares, asímismo se atendió a heridos alojados en iglesias. Antes de finalizar la guerra civil, en diciembre de 1937 se reinauguró el servicio con el nombre de "Casablanca" como consecuencia de una orden que prohibía los nombres extranjeros en establecimientos comerciales.

El plato estrella era "langosta a la armoricana", con un precio de 50 pesetas, lo que marcaba una diferencia notable con el menú de 10 pesetas de tres platos y dos variantes cada uno y postre, que también se servía. Contaba con una sensacional vajilla de porcelana checa, cubertería de plata, manteles y servilletas de damasco de hilo. Finalmente, el restaurante cerró en 1947 a la muerte de su dueño y fundador Enrique Álvarez Victorero.

En esta casa nació Manolo Díaz, nieto del promotor y conocido compositor y productor musical internacional que trabajó con Los Bravos, Astrud Gilberto, Julio Iglesias, Pablo Milanés… etc. Y quien relata cómo su abuelo le llevaba a su marmolería en la Calle Milicias.