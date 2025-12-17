Opinión
Maruchi, de Casa Puyo, un legado de cariño en Trubia
El adiós a una hostelera irrepetible
Con profundo dolor y una inmensa tristeza, la hostelería asturiana y, en especial, la localidad de Trubia, despiden a Maruchi, alma de Casa Puyo.
Maruchi, junto a sus hermanas Carmina y Marilí, fue la expresión de la bondad y el cariño al frente de este emblemático establecimiento desde sus orígenes en los años cincuenta. Trabajadora incansable, dedicó su vida a atender el comedor con una calidez única, ensalzando las virtudes de sus clientes y convirtiendo cada comida en un auténtico encuentro familiar.
Casa Puyo ha ofrecido siempre una cocina honesta, de casa, de guisandera, que se gestaba y sigue haciéndolo, en sus dos viejas cocinas de chapa, donde el tiempo y el cariño son ingredientes indispensables. Ir a Casa Puyo era y es "comer en familia". Para mí es una referencia ineludible por su vinculación con nuestra familia desde sus orígenes, cuando mi padre llegó a trabajar a la Fábrica de Armas en aquella Trubia brillante y esplendorosa.
Con Maruchi se marcha una generación irrepetible, una época marcada por el servicio sincero y la dedicación absoluta. A pesar de la tristeza, el consuelo reside en que su legado perdura: su sobrina Marilí, hija de su hermana Carmina, mantiene viva la esencia de Casa Puyo, asegurando que este establecimiento siga siendo un lugar inolvidable.
Descansa en paz, Maruchi.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España
- El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad