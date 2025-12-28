Opinión
carmen ruiz tilve
El pan nuestro de cada día
En fechas de tanta pitanza, fuera y dentro de casa, bien merece la pena llamar la atención sobre la labor callada y generosa que desde el siglo XIX viene llevando a cabo todos los días del año la Cocina Económica.
En 1888, un invierno muy crudo empujó a un grupo de ovetenses de pro, bajo la batuta del Obispo Martínez Vigil, a tomar sobre sí la tarea de dar de comer al hambriento, en un tiempo en el que era muy evidente que en la ciudad había mucha gente pasando hambre a diario. Un hambre endémica que no iba a menos, hasta el punto de que pasados los años y todavía hoy la Cocina Económica sigue siendo necesaria y muchos acuden a ella cada día por un plato caliente.
Por un simbólico medio euro, la Cocina Económica actual da unas 200 comidas diarias a quienes lo han de menester, 150 cenas y a partir de enero desayunos en colaboración con las Siervas de Jesús de la calle Uría, que se suman así a la labor de las Hijas de la Caridad, que desde su sede en San Vicente hacen honor a su nombre. De que allí se come muy bien, puedo dar fe, porque en estas fechas, año tras año me regalan la ocasión de sumarme a una mesa de amigos que nos hace partícipes por un día de una tarea imprescindible que solo se hace posible con la aportación continua de instituciones públicas y privadas y de los voluntarios que, cual ejército de paz, alimentan cuerpo y espíritu. Todas las aportaciones son bienvenidas y bienhalladas. Y hasta se pueden hacer por Bizum...
Y ahora que toca escribir carta, yo en la mía me pido un museo de la ciudad. Y he sido buena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará a 'pocas calles y muy céntricas
- El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en la región)
- Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar