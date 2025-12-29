«El Cascanueces» Ballet de Kiev, teatro Campoamor, 27 de diciembre

El Ballet de Kiev ofreció el sábado en el Campoamor dos representaciones del ballet "El Cascanueces" con todas las entradas vendidas. Yo asistí a la de la noche.

La magia de la Navidad

Hace tiempo que esta obra ha consolidado su sello como institución anual para incluir en la lista de regalos navideños, ofreciendo uno de los espectáculos más deseados de la época para toda la familia y buscando acercar al público infantil y juvenil al teatro y al ballet.

"El Cascanueces" se estrenó en San Petersburgo en 1892 con una coreografía de Lev Ivanov, ya que Petipa, creador de todo el proyecto, no pudo llevarla a cabo. Este ballet es, en esencia, un cuento de hadas que mezcla realidad y fantasía en un entorno lleno de juguetes y sueños infantiles, engrandecido por la espléndida partitura de Tchaikovsky. Curiosamente, durante el año 1891, la elaboración de esta obra fue interrumpida debido al viaje que el músico ruso tuvo que hacer a Nueva York para dirigir los conciertos de apertura del Carnegie Hall, en la que fue su única visita al continente americano.

La versión de los ucranianos, que ya se ha visto aquí en varias ocasiones, es fiel en la sustancia y en la tradición al original, con una presentación muy correcta que seduce a pequeños y mayores. Coreográficamente hablando, poco queda de la creación original de Ivanov en las producciones mundiales actuales; por ello, las huellas más vivas de su trabajo primitivo se reflejan únicamente en el "pas de deux" final. En él, Elena Germanovich exhibió su elegante línea clásica y belleza de estilo, mientras que Ievgen Lagunov demostró sus grandes cualidades, junto al acierto de los elementos solistas.

Las geniales, alegres y emotivas notas musicales de Tchaikovsky nos transportaron desde el escenario del Campoamor hasta las calles de Oviedo, impregnadas del ambiente navideño. Fue una oportunidad para seguir sumergidos en la magia de estas fiestas y mirar al cielo para agradecer por la vida y los beneficios recibidos. ¡Feliz Navidad!