El concierto de Año Nuevo se ha convertido, por derecho propio, en una de las citas musicales más esperadas de la capital del Principado. Se trata de un evento que congrega en el Campoamor a un público de toda edad y condición deseoso de compartir la magia que rodea a este recital y de disfrutar de la entrada de año a ritmo de valses y polcas. Como sucede en otras ocasiones –conciertos de verano en el claustro de la Universidad o con motivo del Día Europeo de la Música–, todas estas citas musicales son posibles gracias al papel que desempeña Oviedo Filarmonía en el panorama ovetense, una orquesta que trasciende los límites musicales para convertirse en una auténtica dinamizadora cultural y social y, sin duda, erigirse como un factor diferencial en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 frente al resto de ciudades que, sin una agrupación profesional tan prestigiosa y versátil, aspiran al galardón continental.

A 2026 se entra dando palmas

A imitación de lo que sucede en el evento de música clásica más seguido del mundo –el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena–, estos recitales se han convertido en un campo de experimentación y ampliación de los cánones tradicionales que afectan al repertorio e incluso a la dirección. En el primer aspecto, destacamos la inclusión de piezas de zarzuela y ópera durante la primera mitad del programa –algo lógico si pensamos en la marcada idiosincrasia lírica ovetense o en el papel que desempeña la OFIL en las temporadas de la Ópera de Oviedo y el Festival de Teatro Lírico Español- y, en el segundo, la figura de Julia Cruz. La joven directora valenciana -que había debutado con la orquesta en noviembre de 2024 en la temporada de la Sociedad Filarmónica-, se convirtió en la primera mujer en dirigir el concierto de Año Nuevo en la capital del Principado: un hecho que evidencia su talento y un cambio social que aún no ha tenido lugar –ni lo tendrá en 2027– en la inmovilista sala dorada del Musikverein vienés.

El "Preludio" de "El bateo" fue una carta de presentación inmejorable. La ejecución demostró una versión personal de la joven maestra que dejó temas engarzados con delicadeza y unas dinámicas bien trazadas, elementos que se repetirían a lo largo de la velada en la "Danse bohème" de la "Suite nº 2" de la ópera "Carmen" -con unas flautas sobresalientes- o en el "Preludio" de "La revoltosa", con un hábil manejo de los planos sonoros, cediendo el protagonismo a las melodías escritas por su paisano Ruperto Chapí. Oviedo Filarmonía exhibió una gran sonoridad, especialmente en una cuerda muy tersa y homogénea que brillaría en el "Intermedio" de "La leyenda del beso", interpretación afrontada desde un volumen contenido para lograr, merced al lirismo de la pieza, una desbordante expresividad.

La segunda parte estaba conformada por un repertorio más convencional monopolizado por "los Strauss", donde la OFIL se mostró muy flexible a los tempi de Cruz, ágiles y atrevidos para dotar a la ejecución de mayor atractivo. Particularmente interesantes fueron la "Blumenfest-Polka", –con exquisitas intervenciones en las maderas–, la "Vergnügungszug-Polka" –donde llamamos la atención sobre la precisión en las constantes interrupciones del discurso musical propio de estas piezas– o el "Seufer-Galopp", con suspiros de los músicos incluidos. La percusión, incontestable en todo momento, y los metales, bien timbrados –aun en volúmenes incómodos como en el inicio de "An der schönen blauen Donau"–, mostraron todo su talento antes de finalizar con la icónica "Marcha Radetzky" para que el público, entregado a la fiesta musical, entrara en el 2026 dando palmas.