Cuando Oviedo se congeló en diciembre de 1929

En Oviedo existen datos climáticos desde la creación de la Estación Meteorológica de la Universidad en 1851. Desde ese año y hasta 1880 se registra la mínima más baja el 18 de enero de 1867, con siete grados bajo cero. No existen datos correspondientes a la primera década del siglo XX ni al periodo de la Guerra Civil y la posguerra (1936-1948). En 1949, la Estación reemprendió su actividad.

La ausencia de estos registros impide conocer las anotaciones térmicas de dos de las mayores nevadas del siglo: las de 1905 y 1945. En la otra gran nevada, la de febrero de 1888, sí se dispone de información mensual, aunque sin datos relevantes sobre temperaturas extremas.

Curiosamente, gracias a la prensa de la época, se conoce que durante febrero y marzo de 1888 el diario ovetense "El Carbayón" desplegó una amplia cobertura informativa, centrada sobre todo en el esfuerzo titánico de los soldados para despejar de nieve la vía férrea de Pajares, el aislamiento de la provincia o el espesor alcanzado en distintos pueblos de la región, dedicando, sin embargo, escasa atención a las temperaturas.

La nevada de enero de 1945 afectó a toda España y dejó mínimas extraordinarias que, a día de hoy, no han sido superadas en muchas localidades. En León, por ejemplo, se alcanzaron los 17,5 grados bajo cero. Resulta llamativo un fenómeno antagónico asociado a aquel episodio: desde el 20 de enero, cuando cesaron las nevadas, y hasta mediados de marzo, en pleno invierno, apenas se registraron precipitaciones en Asturias, como si el cielo se hubiera secado tras la imponente nevada de enero.

Cabe señalar otra ola de frío, más breve, a comienzos de febrero de 1956, cuando en Leitariegos se registraron 22 grados bajo cero. Otro dato sobresaliente corresponde a enero de 1971 en Riaño (León), citado por su proximidad a Asturias, donde se alcanzaron los 26,5 grados bajo cero.

Del 13 al 21 de diciembre de 1929, Oviedo estuvo sometida a la mayor ola de frío que recuerdan los tiempos. La mínima del día 20, con nueve grados bajo cero, podría corresponderse con la mínima absoluta registrada en la ciudad. El detalle día a día de aquella semana fue el siguiente: 13 de diciembre; -5,8º; día 14. -5º, día 15, -6,2º; día 16, -7º; día 17, -7,4º; día 18, -8,8º; día 19, -7,6º; día 20, -9º; y día 21, -4º.