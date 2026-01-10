Opinión
Isabel Preysler en su memoria y en la mía
Las memorias de un famoso icono publicitario
Isabel Preysler saca sus memorias que, en pequeñísima parte, coinciden con la inédita mía que publicaré también desde mi humilde rincón vital. Durante años fui abogado de la misma empresa, de la que ella era famosísimo icono publicitario. Estuve con ella en Alcorcón, acompañada por su hija Tamara, en Mónaco y Paris/Versailles con Catherine Deneuve, Depardieu y Carmen Martínez Bordiú, Santander con una actriz argentina, Miami con Plácido Domingo y alguna plaza más. Algo la conocí como también, por otras diferentes circunstancias, a sus sucesivos maridos, Julio Iglesias (en Casa Gaspara, Salinas), Carlos Falcó (Bruselas), Miguel Boyer (Río Cainzas), Mario Vargas Llosa (Oviedo tal desgrano en "Oviedo al fondo")...Mi mujer y yo hubimos de excusarnos también por no asistir a su amable invitación a la boda de su primogénita.
Sin ánimo de puntualizar, se me hace difícil que se relacionara con Mario Vargas en 1986 pues en ese año yo era todavía alcalde de Oviedo y no volví a la abogacía hasta mediado 1991. Yo bien creía que Isabel y Mario se conocieron compartiendo manteles con Carlos, entonces Príncipe de Gales, y conmigo en Gloucestershire. Tengo los autógrafos de los tres en un libro de gran formato sobre la finca regia de Highgrove. Era la tarde noche antes de que Su Alteza británica viajase a oficializar la independencia de Hong Kong, enclave que siempre fue chino, como Gibraltar es español.
En fin, Isabel tiene, sin duda, mejor memoria que la mía pero no, pienso, que los coincidentes manuales de Historia ni con la fecha rubricada que guardo.
