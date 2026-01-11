Oviedo arranca 2026 por la derecha

Hay expresiones que, por repetidas, parecen perder fuerza. Empezar el año con el pie derecho es una de ellas. Sin embargo, pocas reflejan tan bien lo que vive hoy Oviedo en materia turística: una ciudad que arranca el calendario con paso firme, mirada larga y la serenidad de quien sabe a dónde va.

Oviedo ha aprendido que el turismo no es una carrera de velocidad, sino de fondo. No se trata de deslumbrar durante unas semanas y apagarse después, sino de construir un relato sólido, reconocible y, sobre todo, sostenible. Empezar bien el año significa tener claro ese rumbo desde el primer día, y Oviedo lo hace apoyándose en sus fortalezas: patrimonio, gastronomía, congresos, cultura y calidad de vida.

El inicio del ejercicio siempre marca el tono de lo que vendrá. Un buen comienzo transmite confianza al sector, anima a la inversión y refuerza la autoestima de la ciudad. En Oviedo, el turismo no se concibe como un fenómeno aislado, sino como un engranaje que mueve empleo, comercio, hostelería y servicios. Cuando el turismo funciona, la ciudad respira mejor.

Arrancar con el pie derecho implica también saber leer el momento. El viajero actual busca autenticidad, experiencias con sentido y destinos que no se disfracen. Oviedo no necesita impostar nada: es lo que es, y eso es precisamente su mayor valor. Una ciudad caminable, acogedora, culturalmente activa y gastronómicamente reconocible, que seduce sin estridencias y fideliza sin artificios.

El turismo congresual, la proyección cultural, las celebraciones gastronómicas y el peso del Camino se entrelazan para generar una actividad continua a lo largo de todo el año. Esa es la gran diferencia entre empezar bien y empezar fuerte: lo primero es sostenible; lo segundo, efímero. Oviedo ha optado por la constancia.

Comenzar el año con buen pie también exige responsabilidad institucional. Planificación, colaboración público-privada y diálogo permanente con el sector son claves para que el optimismo no sea solo retórico. El turismo necesita certezas, reglas claras y una apuesta coherente a medio y largo plazo. Solo así el buen arranque se convierte en una buena travesía.

Oviedo no presume de récords imposibles ni de cifras vacías. Prefiere hablar de equilibrio, de crecimiento ordenado y de beneficios compartidos. Ese es, quizá, el mayor signo de madurez turística de una ciudad: saber que el éxito no se mide solo en llegadas, sino en retorno social, económico y emocional.

Por eso, cuando decimos que Oviedo empieza el año con el pie derecho, no hablamos de suerte. Hablamos de trabajo, de visión y de una forma de entender el turismo como parte esencial del proyecto de ciudad. Un paso firme hoy es la garantía de un camino sólido mañana.