Marcial, siempre fuiste el más grande y lo demostraste cada día hasta tu último minuto. Por eso elegiste para fallecer la madrugada de la festividad de San Antón, tu gran fiesta, la que tanto disfrutaste, promocionaste y diste a conocer a tus cientos de amigos de Oviedo que llevabas cada 17 de enero a comer el pote de nabos, les casadielles y el queso de afuega’l pitu al bar de tu hermana Luisa en La Puente, que además era la casa familiar donde naciste.

Ejerciste durante más de tres décadas como catedrático de matemáticas en el Instituto Alfonso II de Oviedo, siendo profesor de la reina Letizia. También fuiste el embajador y el personaje más conocido y popular de Morcín en Oviedo, según escribió Gracia Noriega, antes, incluso, que el afuega’l pitu, cuyo primer certamen celebramos en 1981 y al que nunca fallaste desde entonces.

Después de 42 años dedicado a la enseñanza, disfrutaste como jubilado con tus amigos de los grandes placeres de la vida, donde la amistad siempre tenía un protagonismo destacado. Disfrutabas los éxitos de tus amigos como propios.

Leyenda de la docencia ovetense, también presidiste e impulsaste la asociación de antiguos alumnos del Colegio Mayor San Gregorio, en el que residiste durante 16 años como estudiante, e incluso llegaste a ejercer como profesor de tres generaciones distintas –abuelo, padre y nieto– de una misma familia en el Instituto Alfonso II.

Naciste en La Puente, en La Foz de Morcín, en 1941, siendo el menor de cinco hermanos y te jubilaste en 2012. Te casaste con la catedrática naviega Berta Méndez y quedaste viudo muy joven, cuando tus hijos, Marcial y Sara, apenas tenían 11 y 9 años, respectivamente. A ambos les educaste en la pasión por las Matemáticas y ejercen hoy como profesionales de la Ingeniería y la Medicina.

Tu bonhomía, generosidad, carisma y gran corazón te han granjeado popularidad y cientos de amigos. Te implicaste en el San Gregorio, en el Instituto Alfonso II, en el Club Universitario, en la Tuna Universitaria y en todas las actividades que se desarrollaban en tu Morcín natal, donde fuiste nombrado Cofrade de Honor por los Amigos de los Nabos además de ser uno de los impulsores de los Feos, grupo de los focetanos que residimos en Oviedo y que nos juntamos para cenar el último sábado de mayo.

Hoy te echaremos mucho de menos y brindaremos por ti en el XLIV Certamen del afueg’l pitu que celebramos en La Foz de Morcín. Marcial, siempre fuiste el más grande como persona y como ser humano. Un gran asturiano y excepcional morciniego. Descansa en paz, amigo. n