Segunda vida para un barrio olvidado

Hace ya unas cuantas décadas, una madre de Buenavista, de las primeras familias en aquellos altos edificios que brotaban en el gran polígono, solía seguir con la vista a sus hijos a través del Campo de Maniobras, ahora Llamaquique. Los niños llegaban hasta Santa Susana para ir a clase en los Maristas y la madre regresaba tranquila a sus tareas de ama de casa. El Oviedo jugaba allí desde 1932 y, más arriba, se lidiaban toros ya a finales del XIX; pero aquello era el extrarradio y no fue hasta la llegada de esos pobladores cargados de hijos y durante el desarrollismo cuando la ciudad creció hacia allí.

La rueda empezó a funcionar, llegaron el Hospital y la Residencia, y la Universidad se sacudió el polvo histórico para levantar grandes edificios vigilando la ciudad junto al alto de Buenavista

No había quién parase aquello. En Buenavista anidaban amplias familias, la población del hospital buscaba acomodo y al calor universitario volaban las transacciones de pisos, los alquileres estudiantiles y los bares de menú del día, tan socorridos en el planeta sanitario.

Nadie podría pensar en esos años dorados que, con el siglo XXI bien avanzado, la llegada de una universidad privada sería un balón de oxígeno, una segunda oportunidad para un barrio perdido. Se fue el hospital, se fue campo de fútbol y el edificio de Santiago Calatrava no trajo el esplendor comercial prometido.

Ahí quedó el armazón, seis años olvidado, hasta que la Universidad Alfonso X oteó la ciudad como una oportunidad de negocio. En septiembre arrancará el curso y pronto crecerán los alumnos, profesores y toda la maquinaria universitaria. El resurgir del edificio de Calatrava promete alegrías para todos; llega una Universidad que en Madrid es el motor de Villanueva de la Cañada, donde lleva más de treinta años. En un contexto de optimismo, Buenavista sufría como barrio olvidado; ahora, la vida le plantea una segunda oportunidad.