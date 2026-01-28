En el acervo cultural que conforma la historia de los pueblos y ciudades, cuelgan del árbol de su historia el conjunto de leyendas y tradiciones que sustentan su historia.

Fiestas que vienen, la Candelaria y San Blas

Todas las ciudades desean mantener ese legado y las costumbres y, unas más que otras, podrán pervivir a través de los tiempos.

Oviedo tiene una historia milenaria, y en nuestra ciudad, las vecinas más veteranas, son las monjas de la comunidad benedictina de San Pelayo, nuestras queridas pelayas. Llevan más de mil cien años de existencia ininterrumpida en el monasterio de San Pelayo, inicialmente denominado de San Juan Bautista.

Las monjas nos hacen revivir cada año varios hechos. Uno es el canto de la Kalenda, donde anunciaban el nacimiento del niño Dios narrado en la Biblia y que cantado a una sola voz, por la Madre Abadesa (M.ª Rosario del Camino Fernández-Miranda), nos contextualiza con otros hechos históricos el nacimiento de Cristo en el atardecer del día 24 de diciembre. El acontecimiento en una preciosa monodia a la que acuden cientos de ovetenses.

Una vez pasada la Navidad, la comunidad inicia las festividades del año, con sendas citas de tradición centenaria para los próximos días 2 y 3.

El lunes, día 2, la iglesia católica celebra la Presentación del Niño Jesús en el Templo y la Purificación de Nuestra Señora, conocida como la fiesta de las Candelas. Se conmemora el acto en el que la Virgen María y su esposo, san José, siguiendo la tradición, fueron al templo con el Niño en brazos para presentarlo ante el venerable anciano Simeón y ofrecer dos pichones y unas monedas como correspondía a un niño varón según la creencia.

Es de larga tradición que las monjas benedictinas de San Pelayo conmemoren este acto, acogiendo en el templo monacal a familias enteras que llevan a sus nuevos retoños, que pueden llegar hasta 12 años. Son cientos de personas las que acuden al templo de San Pelayo para asistir y celebrar la oración de vísperas presidida por el presbítero Daniel Fernández. Al participar en esta presentación, estamos formando parte de una ceremonia tradicional con cientos de años de historia.

Las monjas obsequian a los niños con las exquisitas pastas elaboradas en el obrador del monasterio por ellas mismas. Son unos dulces de altísima calidad.

El acto comenzará a las 18.30 horas en la celebración de vísperas; se recibirá en el templo a los niños, a quienes en el transcurso de la ceremonia el sacerdote bendecirá. Las monjas les entregarán un recordatorio y una bolsita de las rosquillas. Las pelayas recomiendan inscribir a los niños previamente en el monasterio –es gratuito– facilitando nombre y apellidos, aunque no es obligatorio.

Otra tradición se celebra al día siguiente. El próximo martes es san Blas, santo sanador, nacido en Armenia en el siglo IV, a quien se acude en demanda de protección de todo tipo de enfermedades, principalmente de los males que afectan a la garganta.

En el monasterio de San Pelayo se conserva una reliquia ósea de un brazo del santo y cientos de personas acuden al templo en el día de san Blas para hacerle la súplica. Este año también la reliquia de san Blas estará expuesta para su adoración en el interior del templo, que permanecerá abierto interrumpidamente desde las 7.30 hasta las 20.00 horas.

Debemos recordar que esta reliquia se conservaba en el monasterio de Santa María de la Vega, ubicado en los terrenos que luego fueron fábrica de armas, tan de actualidad en estos momentos, en donde vivía una comunidad de monjas benedictinas que fueron conminadas a abandonar el monasterio con el fin de convertirlo en un hospital para luchar contra el colera, lo que nunca llegó a hacerse.

Las monjas de la Vega tuvieron que ser acogidas en el monasterio hermano de San Pelayo, haciendo el traslado forzado y precipitado el 31 de julio de 1854 de sus enseres y pertenencias en carretas, entre las cuales se encontraba la reliquia de San Blas. Esta apreciada reliquia procedente de la Vega se mostrará para su veneración a todo el público en el día del santo, el 3 de febrero, por lo que se celebrarán cuatro misas: a las 8.00 de la mañana, 12:00 del mediodía, 17.30 y 19.00 horas.

En la puerta principal del monasterio, se venderán las populares rosquillas de San Blas, el año pasado se despacharon más de 12.000.

Antaño, tal día como este, se celebraba la romería de las naranjas. Era la primera romería del año donde se vendían en los alrededores del monasterio las naranjas, que desde el litoral asturiano, de clima más suave, se traían a la ciudad en carros para venderlas en tenderetes donde los ovetenses las adquirían con gran apetencia. Las monjas conservan una acuarela centenaria que muestra una escena de dicha romería, obra firmada por A. Sandoval.

Las rosquillas de San Blas se venderán en la puerta principal de la calle de San Vicente de 9.00 a 20.00 horas de ese día. También estarán a la venta desde el 1 de febrero en la puerta principal y en la tienda en la calle del Águila.

Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura; participar en estas fiestas religiosas, reflejo de nuestra cultura, contribuirá a ser una ciudad participativa en lo cultural. Participemos acudiendo al monasterio de San Pelayo.

Por San Blas

a las pelayas irás

y sus rosquillas comerás