Opinión
Reabre Alvabusto, que más tarde fue Logos
El futuro de un inmueble que acogió dos negocios históricos
Parece que el matrimonio de dos excelentes profesionales de la hostelería, acreditados en otras latitudes, va a reabrir el espacio que fue Alvabusto y luego Logos. Lugar puesto, en su día, patas arriba por el gran Chus Quirós, grafía mural de Elías/Santamarina. Me alegra, aunque muy probablemente, dadas mis limitaciones físicas, no vaya a usarlo. Como ovetense viejo me correspondió, en cualquier caso, utilizar sus inmediatas ilustradas raíces.
Vivimos invadidos por la cultura del marquismo que exige royalties de lejanos mundos; pronto no habrá quien nada sepa qué fue aquí Almacenes Generales, Botas, La Perla, Pedro Álvarez Banco Oviedo, Al Pelayo, Summa, El Español, Rivoli, Los fugaces Lago de la Catedral y Pick-up de Vivancos; Rebotica Braga, Farmacia Gendín, Del Río, Montes, Marchica, Carral; Casa Lito, Tuto, Manolo, El Cabo, La Paloma, Cesáreo, la Sección X, Blanco y Negro, Paredes, Tassili, el parapeto del Cuito, El Escopetu y hasta Café Peñalba, Rebotica Braga o El Cañu, que penetraron la literatura.
Ignoro si los promotores optan por uno de los dos nombres de nuestra superpuesta nostalgia o por un tercero, El Paraguas, con el que migraron, que tiene también en nuestra Vetusta arraigo ilimitado, no en vano uno de los mejores poetas se decidió por el topónimo Lloviedo y Paraguas es denominación recogida por bar de copas junto a la plaza vetustense caracterizada por el artilugio debido a memorable ingeniero municipal Sánchez del Río para refugiar el mercado de desaparecidas lecheras.
Si escogieran Logos lo harían por una denominación universitaria que los hermanos propietarios de la antigua La Paloma requirieron a los profesores que tertulieaban en Alvabusto (Alarcos, del que habrá partido la feliz idea, Galmés, Aparici, el Sanedrín…). En la barra también paraba vespertinamente Segoma, que despachaba su columna, Paella, para «Región». Tengo para mí que el primer comensal de Logos debió ser Paco Ayala, traído por Alarcos y/o Juan Cueto y que casi perpendicular se colocaría J. L., a la que el sarcasmo local bautizó como J(odió a) L(ogos).
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa
- Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia