Los salones de baile en Les Regueres

Hace unas décadas, los lugares de ocio y diversión de los pueblos eran los salones de baile. Abrían los domingos y los días festivos, menos en el verano, que se acudía a las romerías. Allí se reunían los jóvenes de la comarca para bailar y encontrar pareja. El baile duraba hasta las diez de la noche. La mayoría tenían chigre y tienda. Había autobuses especiales para desplazarse.

En Les Regueres los había en Biedes. El salón Las Delicias, en La Campina, abierto en 1957, era uno de ellos. Al principio, las mujeres no pagaban; más tarde, abonaban 2 pesetas y los hombres 10. Contrataban orquestas como «Negresco», que en 1960 cobraba 2.000 pesetas. Acudían jóvenes de Oviedo, San Claudio, Llanera y del concejo. Celebraban especialmente el día del Corpus, el último fue en 1968. En Casa Gloria, cerca de la iglesia, había baile con gramola delante del bar. En Casa Vicente de Parades, durante algún tiempo hubo baile los domingos animado por una gramola y no se pagaba entrada. Empezaba a las 5 de la tarde y acababa sobre las 9 o las 10 de la noche. Venían jóvenes de Biedes, Escamplero, Carbayal, Santullano... Incluso realizaron un año la fiesta del Corpus con «Los Chirambos», grupo formado por Mingo y Romana. Mingo, natural de San Tirso de Abres, estaba ciego y tocaba el clarinete; Romana, los platillos.

En Casa Belarmo, en Soto, organizaban bailes con organillo y con gaiteros, también con los famosos «Chirambos» de Mingo y Romana. Cerró poco antes de la guerra. En Casa Firme La Piñera había de vez en cuando baile, unas veces con «Los Chirambos», otras con Cano el Maluto, de Ania, que tocaba la gaita y cantaba, y alguna vez con orquesta en días especiales como en San José y alguna otra festividad.

En Trasmonte había salón en Casa Ramón de Ca’ Pin, se llamaba Pista Riohotel. En Casa Benito, en Bárzana, lo hubo hasta 1936, con gaitero y con Mingo y Romana los domingos y el día de San José.

El Salón de Les Cruces comenzó a funcionar a cargo de Jesús Hidalgo después de la guerra y lo mantuvo hasta 1952 en que lo traspasó a José Gervasia de La Granda. Fue bar y sala de baile. Al principio se bailaba al son de la pianola, más tarde, de gramola y por último, con buenas orquestas que venían incluso de Galicia. Cesó su actividad en 1986. Las orquestas, como en la mayoría de sitios, se contrataban cada 15 días.

Paredes de espejo

En la parroquia de Valsera hubo cuatro: Casa Manín de Sienra, que tenía una central de carburo para generar la luz. Pero, la gran novedad la constituía el salón que tenía todas las paredes cubiertas de espejos. Por aquel entonces sólo había otro salón en Sograndio, llamado Miraflores. Al principio, la música era de organillo, luego de gramola y luego orquestas de Trubia y de Avilés. En 1935, los hombres pagaban una peseta por entrar. Después del baile proyectaban cine con películas recién estrenadas. Cerró en 1936. En Casa Concha hubo baile hasta 1955. El baile de La Pistola era amenizado al principio por pianola y gramola y era gratis, más tarde se cobraba la entrada cuando había orquestas, desde 1943 hasta bien entrados los sesenta. En Casa Benigno, en San Pedro de Nora, tenían salón con organillo, que luego pasó a Casa Pepe San Pedro hasta 1952.

En Santullano destacaba el Salón Dorado de Casa José La Campa. Aquí realizó su debut la orquesta «Royalty» formada por vecinos de la parroquia como Silvino, de Casa Basilio, Adolfo del Canto, Amable y Ángel de Santullano y Manolo el Correo. El director era Leonardo, el marido de la maestra. También había cine.

En Valduno, en Casa Demetria, hubo baile hasta 1954. Antiguamente bailaban al son de una pianola, luego con gramola. También contaba con cine, cuyo proyector se conserva en la familia. En la Taberna de Paladín había baile los domingos amenizado por una pianola y en 1935 se pagaba una perrona por entrar.

Solo quedan los recuerdos nostálgicos de estos salones donde tanto se divertían los jóvenes de entonces. Este artículo es un pequeño homenaje a quienes los pusieron a disposición y a quienes los disfrutaron.