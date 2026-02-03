¿Es Cultura?

Escribo una breve nota para corregir al alcalde de Oviedo y decirle que su interpretación de lo que hablamos hace meses sobre la escultura de Ventanielles no es correcta.

Después de la brutal agresión y retirada de la escultura en el año 1995, la falta de consideración a través del tiempo, treinta años de abandono por parte de unos y de otros grupos municipales, que la utilizaron según su conveniencia política y coyuntural, es necesario llegado este momento exponer algunas ideas para que, de una vez por todas, queden claros algunos planteamientos fundamentales en relación a la escultura y su ubicación.

El Alcalde no dice toda la verdad y además parece que no entendió bien mi planteamiento, más allá de que quisiera o no manipularlo.

El problema de los niños no existe y de haber existido hubiera tenido solución con un poco de voluntad y diálogo. Lo utilizó en su momento Gabino de Lorenzo para justificar su retirada de Ventanielles y, a día de hoy, aún lo utiliza Alfredo Canteli para justificar la falta de interés y criterio que tienen para llevar a cabo su rehabilitación.

Yo no quiero que la escultura esté al alcance de los niños como dice el Alcalde, sino al alcance de todas las personas, incluidos los niños, naturalmente.

Es una escultura que necesita ser contemplada desde una cierta proximidad, para acceder al sentido de su ser, y no aislada en una rotonda como propone el Alcalde, donde la forzosa distancia y la relativa velocidad de los coches la alejarían de una pausada contemplación, evitando así ser percibida en toda su dimensión y complejidad.

En situaciones normales –y nuestra ciudad es un ejemplo de ello–, los niños no se suben a las esculturas públicas ni a las farolas. Por lo tanto, no puede ser una razón para no rehabilitar la escultura.

Una ciudad gobernada, según el criterio del Alcalde, en relación a este tema y que no atiende a los argumentos expuestos no puede aspirar a ser Capital Europea de la Cultura 2031, y nada me gustaría más que obtuviera ese título.