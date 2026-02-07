El almirante no tiene quien le vote

Durante casi un mes por tierras del Algarve he tenido ocasión de seguir de cerca la campaña presidencial portuguesa y de comentar el proceso con ciudadanos de perfiles muy distintos.

Hace apenas unos meses parecía no haber discusión. En encuestas, tertulias y análisis políticos, Henrique Gouveia e Melo aparecía como el gran favorito para las elecciones presidenciales. No era solo el mejor situado: era, para muchos, el único realmente competitivo.

Sin embargo, la primera vuelta dejó al descubierto algo más profundo que un simple resultado electoral. La cuestión ya no es qué ocurrió en las urnas, sino por qué el prestigio del almirante no se tradujo en votos.

El almirante que equivocó el rumbo

Durante los primeros compases de 2025, tras anunciar su candidatura, Gouveia e Melo encarnó una figura singular en la política portuguesa: un militar con prestigio público, alejado del ruido partidista, asociado a una gestión eficaz durante la pandemia y percibido como garante de estabilidad institucional. En un país cansado del desgaste de los partidos tradicionales y de la polarización creciente, su perfil parecía ideal.

Sin embargo, la campaña demostró pronto que el prestigio no es lo mismo que el voto, y que la popularidad medida en encuestas no equivale necesariamente a una base electoral real.

El almirante gustaba, pero no movilizaba.

Del mando a la política

La ciudadanía lo respetaba como militar, pero no se identificaba con él como presidente. El hombre que durante la pandemia fue visto como el responsable eficaz de una situación crítica se convirtió, en campaña, en una figura distante, con dificultades para conectar con la realidad cotidiana de los votantes.

Esa desconexión saltó a la vista en los debates televisivos y en los actos públicos. Mantuvo durante semanas un tono contenido, técnico, casi pedagógico; evitó confrontaciones y choques ideológicos. No erró gravemente, pero tampoco encendió adhesión emocional.

El contraste con sus rivales fue evidente. André Ventura conectaba con el enfado y el malestar de una parte del electorado mediante una retórica emocional. António José Seguro proyectaba una imagen conciliadora y cercana, casi en el papel de padre de la nación. Frente a ellos, muchos votantes vieron en Gouveia e Melo una figura excesivamente fría, casi un algoritmo con uniforme.

El efecto Sansón

Algunos analistas bautizaron esa pérdida de conexión con una metáfora gráfica: el efecto Sansón. Durante la pandemia, la autoridad del almirante descansaba en la voz de mando, el uniforme y los modos militares, aceptados —e incluso apreciados— en un contexto de emergencia.

Al pasar a la arena política civil, al suavizar el tono y desprenderse de ese marco simbólico, esa autoridad perdió fuerza. Sin la voz de mando y sin el uniforme como elemento central, quedó expuesto: ni el líder firme que algunos esperaban, ni el político cercano que exige una campaña electoral.

Octubre: cuando la campaña se volvió real

Conviene insistir en un dato clave. Tres meses antes de la primera vuelta, Gouveia e Melo lideraba las encuestas sin discusión. Sin embargo, octubre marcó el primer punto de inflexión. Fue entonces cuando dejó de ocupar la primera posición y pasó a ser segundo, superado por el candidato del Partido Social Demócrata. Aún seguía en cabeza del pelotón, pero la tendencia ya había cambiado.

Octubre fue también el momento en que la campaña empezó a hacerse real. Los principales aspirantes comenzaron a ocupar espacio mediático y el almirante tuvo que abandonar definitivamente el uniforme para competir como un civil más. A partir de entonces, el electorado empezó a juzgarlo menos por su prestigio acumulado y más por sus propuestas —o por la falta de ellas—.

El debate del “desespero”

El descalabro definitivo llegó durante la temporada de debates. El enfrentamiento del 22 de diciembre de 2025 con Luís Marques Mendes, candidato del Partido Social Demócrata, fue el punto de inflexión visible. Aquella noche, el almirante abandonó el registro contenido y apareció armado de recortes de prensa y carpetas, lanzándose a un ataque personal contra su rival.

La prensa vio en ese giro un síntoma de debilidad: había entrado de lleno en la politiquería que él mismo había criticado durante meses. El debate fue áspero, poco edificante y centrado en acusaciones, con escaso espacio para hablar del país o del papel constitucional del presidente.

Y no ayudó a ninguno de los dos. Marques Mendes, que en octubre llegó a encabezar las encuestas, acabó la primera vuelta en un discreto quinto lugar, confirmando que aquella campaña fue especialmente cruel con quienes parecían favoritos. Gouveia e Melo, por su parte, perdió en ese debate parte de la singularidad que aún conservaba, iniciando un descenso que lo llevaría finalmente a un cuarto puesto en la primera vuelta.

Historia, símbolos y un choque estéril

En un país donde conviene recordar que la democracia no nació de forma automática tras la Revolución de los Claveles —y donde durante el proceso revolucionario sectores de la extrema izquierda intentaron excluir a las derechas del sistema—, aquel enfrentamiento tenía además una carga simbólica evidente. Solo el contragolpe de noviembre de 1975 encauzó el proceso hacia un sistema plural.

En ese contexto, el choque entre un político veterano del PSD —partido de centroderecha pese a su nombre— y un militar sin partido resultó políticamente estéril.

Hombre al agua

La pérdida de apoyos se reflejó con rapidez en las encuestas. Durante diciembre y enero, los seguimientos diarios mostraron cómo el almirante se quedaba sin respaldo de forma sostenida. Mientras António José Seguro crecía gracias a un discurso moderado y reconocible, Gouveia e Melo perdía espacio sin encontrar un mensaje alternativo.

Conviene recordar que la elección presidencial no es, formalmente, una elección de partidos; pero disponer de una estructura organizada, capaz de movilizar apoyos y sostener la campaña en los momentos difíciles, marca diferencias evidentes.

Más allá de apelaciones genéricas a la disciplina, al orden y a la autoridad, no lograba articular una propuesta política clara. El resultado final certificó la tendencia: un 12,3 % de los votos, apenas por delante de Marques Mendes.

Una nota sobre cultura política

Ese clima se reflejó también en detalles aparentemente menores. Durante la campaña, la propaganda electoral en Portugal estuvo presente en calles y carreteras, en la gran mayoría de los casos a la altura de la mano. Y, sin embargo, no fue vandalizada. Ni arrancada, ni pintarrajeada, ni deteriorada, con independencia del signo político del cartel.

La comparación con España resulta inevitable y, en ese contraste, salimos claramente peor parados. No es una cuestión ideológica, sino de cultura cívica.

Una frase que volvió en mal momento

Tampoco ayudó que durante la campaña se recordaran declaraciones pasadas en las que el propio almirante había llegado a decir que merecería una cuerda para colgarlo si algún día se dedicaba a la política. Aquella frase, celebrada en su momento como muestra de franqueza, volvió en el peor instante posible, subrayando una relación incómoda con el oficio para el que ahora pedía el voto.

Al final, la política resultó ser un océano mucho más traicionero que el Atlántico. Gouveia e Melo descubrió que en democracia el mando no se hereda del cargo, sino que se construye en la empatía. El prestigio del Almirante sigue intacto en los libros de historia de la pandemia, pero su aventura política terminó en un amargo naufragio: el de quien acabó ahogándose en la orilla, por olvidar que, para gobernar un país, no basta con saber llevar el timón; hay que convencer a la tripulación de que el destino merece la pena.