Purificación Tomás Vega (1918-1990)

Carmen Suárez ofrece, en dos tomos editados magníficamente por la Fundación Barreiro, una aproximación a la personalidad de Puri Tomás, a la que dedicamos el excelente parque de la falda suroeste naranquina.

No soy imparcial ante Puri, pues me puede el cariño con el que también leo este excelente trabajo de Carmen Suárez, antigua buena consejera del gobierno autónomo.

Con Puri mi mujer y yo mantuvimos epistolario que emociona ver aludido en esta obra, sobre todo en lo referente a la espera y feliz natalicio de nuestro hijo Marco que, ¡qué vieyinos somos!, ya tiene cuatro descendientes. Lástima, que esos cuatro ases no tengan oportunidad de disfrutar de la amistad directa de esta luz de Asturias y del Socialismo Democrático. Espacios sociales de nuestro vetusto partido que pese a los baches que ahora atraviesa volverá en la España que cubrió, en parte significativa, Pablo Iglesias y luego el ovetense Indalecio Prieto Tuero, nacido en el número 23 de la calle Magdalena y que el actual Ayuntamiento, en su corrosiva incultura como ya ocurrió en la guerra incivil, se empeña en desterrar de nuestro callejero en el que había entrado por unanimidad y sin quitar sitio a nadie. ¿Se atrevería, v.g., alguien en Gijón a despreciar a Jovellanos por sus devaneos, ciertos o no, afrancesados / masónicos?.

Puri desarrolló magnífica labor como concejala de Oviedo. Por cierto, queridísimos parientes menorquines, "Gabo papers" les llamo pues guardan una hoja manuscrita que falta de la descripción publicada de Macondo, me reclaman zarandear a unos estúpidos que quieren suprimir la hache intercalada de su Mahón, como aquí otros de la misma asnada buscan, ¡aún peor!, borrar Oviedo y sus doce siglos y medio de bendita Historia. En 1938, Prieto se reía de los que pretendían suprimir su apunte del Registro con "cargo al presupuesto de extinción de alimañas" ¿¡Qué opinaría don Inda de estos mentecatos que no solo quieren terminar con su mínimo rastro legal obligatorio sino de la misma ciudad anterior a cualquier Registro!?

¿Qué decir de los que reivindican la insultante y confusa grafía Maón exclusivamente para sus torpes jueguecitos de antihistórica fonética?

Para mí es suficiente el fraseo sonoro de un honorable premio Princesa de Asturias. "Que le voy a hacer si nací en el Mediterráneo..."

Puri nació forzosamente fuera de Asturias pero es más nuestra que nadie por linaje, praxis, Parque...