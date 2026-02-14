Talento joven con mucha historia

La Sociedad Filarmónica de Oviedo continúa esgrimiendo poderosos argumentos para volver a erigirse en una de las entidades más pujantes de la región a través de una programación interesante y plural que permite ir ganando nuevos abonados y mantener a los socios ya existentes. El pasado viernes, estas cuestiones se evidenciaron en el concierto número 2.101 de la institución, fundada en 1907, a cargo de Oviedo Filarmonía y media docena de jóvenes estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, en una velada diseñada con la finalidad de promocionar el talento musical de las próximas generaciones que, como se pudo apreciar a lo largo de la hora y media de recital, vienen pisando fuerte y son más una realidad que una vaga promesa.

El programa también suponía un acierto, ya que aunaba piezas de una notable complejidad técnica –para permitir el lucimiento de los artistas– con el innegable atractivo del romanticismo que impregna las obras de Schubert y Brahms. Además, el interés que suscita observar los conocimientos adquiridos por los jóvenes directores durante varios días de ensayos junto a la OFIL también contribuye a levantar cierta expectación, como quedó de manifiesto en la sala del teatro Filarmónica, con una de las mejores entradas de la temporada.

La «Ricercata a 6 voci» de «La ofrenda musical» de Johann Sebastian Bach (en la transcripción para orquesta de Anton Webern), estuvo comandada por Leonard David Wacker, quien guio con mucho acierto a la OFIL a través de las exigentes texturas que encierra la partitura, incidiendo en el juego tímbrico que salpica esta pieza, donde las melodías traspasaban, con gran fluidez, las diferentes secciones de una orquesta muy maleable a los tempi marcados por la batuta de David Wacker.

El «allegro moderato» de la «Sinfonía número 8 en Si menor» de Franz Schubert (la emblemática «sinfonía inacabada») dejaría una Oviedo Filarmonía muy ajustada en los acordes y pizzicatos iniciales, manejados con pulcritud y mucha serenidad por Javier Huerta Gimeno, cediendo libertad a las melodías posteriores, bien delineadas por violonchelos, violines y maderas. Este precoz maestro, minucioso en su trabajo y de gestualidad elegante, exhibió todo el poderío de la sinfónica ovetense en la segunda mitad del número, con unos metales lustrosos, una percusión precisa y una cuerda grave que aportó gran profundidad. Estas prestaciones de la OFIL las aprovechó, oportunamente, David Wacker en el «Andante con moto», explotando los cambios de intensidad y optando por un gesto más amplio.

El «doble concierto en La menor» op. 102 de Brahms es un reto mayúsculo para cualquier intérprete. Tanto Moira Petra Cauzzo (violín) como Sanghyeok Park (violonchelo), estudiantes, igualmente, de la Escuela madrileña, dejaron un gran sabor de boca, manteniendo a lo largo de los tres movimientos un sonido muy cuidado, ataques precisos y unos pasajes de gran virtuosismo que ejecutaron desde la más absoluta musicalidad. En el «allegro» inicial, bajo las indicaciones de Simon Schmied, los solistas demostraron su madurez interpretativa apoyados en una orquesta muy sólida y bien cohesionada, arropando en todo momento a Cauzzo y Park, ante las desenvueltas indicaciones de Schmied, adecuadas para la facilitar una milimétrica concertación.

Tanto el «Andante» como el «Vivace non troppo» estuvieron liderados por Philipp Schneider desde el pódium. Este joven maestro priorizó los balances de la OFIL, dejando algunos pianísimos muy logrados y recreándose en la aterciopelada sonoridad de la orquesta y los solistas, conformando un todo unitario y muy acertado que evidencia la excelente preparación de los estudiantes y señala el buen criterio de la Filarmónica ligando a la dilatada trayectoria de la institución el joven talento de todos estos artistas.