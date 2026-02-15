«¿Te gustó?»

Hace ya casi dos años que abrieron en Oviedo los cines Embajadores Foncalada. Ha sido una excelente noticia para la ciudad en general y para quienes amamos el cine en particular. Antes de que los maliciosos habituales empiecen con sus previsibles comentarios, lo confesaré de antemano: sí, la cadena Embajadores me ha regalado un maletín lleno de dinero por hablar bien de ellos en esta columna. Un maletín repleto, rebosante. Cuando voy con él por la calle se caen los billetes a mi paso, dejando un reguero de deliciosa corrupción.

Aclarado esto, continúo: tener un cine en el centro de la ciudad (Oviedo o la que sea) es netamente bueno. Tampoco me pidan que lo razone de forma muy sofisticada. Es bueno porque dinamiza la vida urbana, porque insufla colorido, porque estimula la cultura, porque es cómodo, porque no obliga a usar el coche. Además, aunque cualquier cadena es bienvenida, me resulta particularmente agradable que lo haya hecho Embajadores, cuidadosa en la selección de títulos (incluyendo documentales, ópera, cortometrajes…) y favorable a las proyecciones en versión original, a las retrospectivas y a los coloquios. En definitiva, una cadena «gafapasta» donde también se exhiben grandes producciones y se venden palomitas. Para su implantación jugó un papel esencial José Luis Cienfuegos, exdirector del Festival de Gijón fallecido en diciembre.

Sus pequeñas salitas nos han devuelto el riesgo noventero del aforo completo, la posibilidad de quedarte fuera, la premura por sacar la entrada con antelación. La planificación revaloriza la experiencia de ir al cine, su dignidad de acontecimiento. Ir al cine. El verbo es clave. Al cine se va, pero ese trayecto empieza horas antes, incluso días antes. Hay que elegir película, horario, asiento… Hay deliberación, debate. También se barajan posibles planes adjuntos: la cafetería de antes, la cena de después… «¿Tomamos palomitas? Si luego vamos a cenar…».

El después del cine es, de hecho, uno de sus ingredientes más sabrosos. Comentar la película en caliente. ¿Cuándo se empieza a hacer esto? ¿Inmediatamente en los créditos finales, todavía sentados en la butaca, o hay que esperar a salir de la sala? «¿Te gustó?». Ese análisis caminando despacio por la calle, esa satisfacción de coincidir con tu acompañante respecto a ese matiz o esa escena, esa alarma interna si la discrepancia es total y ha sido la primera cita…

Ignoro cómo es el público entre semana, pero en Foncalada los domingos hay mucho joven extranjero, mucho estudiante de intercambio, mucha mujer de mediana o no tan mediana edad. Pocos matrimonios jóvenes, la verdad. Estos dejan de ir al cine con el primer hijo. «Buf, hace que no vamos al cine…». Es curioso esto: los padres primerizos siguen jugando al golf, yendo al gimnasio, a cenar con los amigos… Pero se acaba el cine para ellos, queda precintado como la escena de un crimen: «No pasar. Sólo novios, solteros o jubilados». En Foncalada tienen ahora una ocasión de reinventarse, de resetear hábitos. Aunque probablemente seguirá sucediendo lo de siempre: ella elige la película y él se queda dormido.