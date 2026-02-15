No paralizar La Vega

Se ha suscitado una discusión en el vacío, es decir, sin apoyatura en los hechos, sobre la necesidad de paralizar el desarrollo de la Vega ante la presunción de que pueda haber restos arqueológicos de altísimo valor histórico. Cuando, en política, algo se sustenta al margen de la realidad material, casi siempre tiene una intención partidista.

Aún no sabemos si habrá hallazgos medievales, ojalá sea así, pero esta posibilidad no debe ser utilizada para intentar detener el desarrollo de la antigua fábrica y su puesta en valor. La Vega, que sí representó la parálisis de la política, no debe ser objeto de intentos de utilización político-electoral porque es de todo Oviedo y ha permanecido demasiado tiempo abandonada. Es más, La Vega no puede ser motivo para un discurso divisivo sobre la ciudad. Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo tiene total confianza en las tres administraciones que sustentan el convenio de la Vega: el Ayuntamiento, el Principado y la Administración Central. Gobernamos en dos de ellas y somos una fuerza de gestión y gobierno, por tanto, no nos situamos en la periferia de este proyecto para la ciudad, estamos en su núcleo.

Si los estudios y análisis van descubriendo restos históricos, estos han de incorporarse al desarrollo de la Vega condicionando su orientación. Lo contrario no es concebible y hay que ser poseedor de una extremada debilidad política y discursiva para sugerirlo y ofrecer como solución una nueva demora. ¿Un alcalde izquierdas paralizaría la Vega? ¿De verdad este es el modelo de liderazgo alternativo de quien aspira a gobernar? ¿Es esta nuestra seña de identidad? Es, eso sí, necesario que el movimiento ciudadano fiscalice el desarrollo del convenio y plantee advertencias; desde la política, nuestra función no es sustituir esa labor, sino asumir nuestra responsabilidad institucional y rendir cuentas ante la ciudadanía.

No hay incompatibilidad alguna entre avanzar y proteger el patrimonio histórico. El propio convenio se ocupa de eso y para el análisis permanente está la comisión de seguimiento. De hecho, es la Consejería de Cultura y la Dirección General de Patrimonio, de orientación socialista, la que debería estar advirtiendo de un cambio en los planes previstos y no lo ha hecho, por eso resulta más extraña la controversia actual. Afortunadamente, la calma de la Consejería encapsula la polémica en un espacio marginal y carente de utilidad o peligro para Oviedo. Si los responsables de patrimonio del Principado advierten, lo harán sin demandar la demora del proyecto.

Hemos apoyado el proyecto para la Vega desde su génesis y desde la convicción de que servirá para hacer patria en Oviedo, para impulsarnos. Nuestro proyecto político no pivota en el anhelo o la ansiedad de que las iniciativas salgan mal. Saldrá el Calatrava, saldrá la Malatería y saldrá la Vega, que son locomotoras de Oviedo. Es conveniente en política no fomentar la desmoralización porque, parafraseando a Ortega, un proyecto político que fomente la desmoralización no está en posesión de sí mismo. n