La música os hará libres

Conciertos del Auditorio West-Eastern Divan Orchestra. Director: Zubin Mehta. Programa: Obras de Richard Wagner, Ludwig van Beethoven y Piotr Ilich Chaikovski. Auditorio Príncipe Felipe, jueves, 19:30 horas

La música tiene, entre sus múltiples propiedades, la capacidad para articular discursos estéticos y sociales y la facultad de abrazar, a través de su inefable sistema de comunicación, culturas y pueblos que, de otra manera, parecen irreconciliables. Es el caso de la West-Eastern Divan Orchestra, una agrupación integrada por un número idéntico de músicos israelíes, palestinos y árabes, a los que se suman miembros procedentes de Turquía, Irán y España: todos ellos con una misma patria sinfónica y el único idioma universal de la música.

Tan sólo dos días después de la extraordinaria versión concierto de "Giulio Cesare in Egitto" –protagonizada por Jakub Józef Orlinski y Sabine Devieilhe–, llegaba a Oviedo otra de las citas más esperadas de la temporada de los "Conciertos del Auditorio" –ciclo organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA– que agotó semanas antes las localidades. Zubin Mehta, el legendario director indio, motivó una expectación más que merecida en el tercer y último destino de su gira homenaje –con motivo del noventa aniversario del maestro– en nuestro país, permitiendo a la capital del Principado mirar cara a cara, por segunda vez en dos días, a ciudades como Madrid o Barcelona.

Mehta fue otro ejemplo de libertad, ya que no existe cárcel que pueda retener a un espíritu artístico como el suyo. El maestro indio, postrado en una silla de ruedas y vulnerable ante los achaques propios de una persona a punto de cumplir los noventa años, conserva intacta la dignidad en el trato hacia los músicos y en el respeto hacia el ceremonial que acompaña siempre las veladas musicales, ejemplificado en las habituales entradas y salidas al escenario. Sin embargo, sus limitaciones físicas desaparecieron en cuanto empuñó la batuta, dirigiendo de memoria un programa nada sencillo donde se empleó a fondo marcando las entradas y los cambios de carácter con un aplomo y lucidez que parecían rejuvenecer al maestro conforme se sucedían los compases. Sin duda, el pasado jueves la música también hizo libre al carismático director indio.

El repertorio tampoco parecía elegido al azar. Wagner –recordemos que buena parte de la orquesta está formada por músicos israelíes–, Beethoven –con su aureola universal– y Chaikovski –compositor entre dos aguas al ser considerado demasiado occidental por los rusos y demasiado ruso por los occidentales– son tres de las figuras más relevantes en la historia de la música clásica.

La "Obertura" de la ópera "Rienzi" demostraría la bella sonoridad de la cuerda orquestal, con alguna entrada resbaladiza en los metales, pero flexible y muy maleable a las indicaciones de Mehta. También fue un acierto no abusar del volumen, revistiendo de solemnidad la segunda parte de esta obra gracias a unas secciones equilibradas y bien cohesionadas.

Los cuatro movimientos de la "Sinfonía número 8 en Fa mayor", op. 93 de Beethoven tampoco pusieron en apuros a la orquesta ni al maestro. El "allegro vivace e con brio" inicial permitió a los músicos lucir un relieve notable gracias a la profundidad de la cuerda grave (con hasta ocho contrabajos), mientras Zubin Mehta parecía moldear con dedicación, la célula melódica que, de instrumento en instrumento, aparecía siempre reconocible pero novedosa al mismo tiempo. El "allegretto scherzando" fue una página erigida desde la brillantez de una cuerda tersa que arropó con mucha inteligencia a las maderas, elegantes en sus intervenciones. Beethoven recurre para el tercer movimiento al modelo anterior del minueto en detrimento del scherzo, logrando un número estilizado y grácil en la orquesta, con unas dinámicas excelentes y unas trompas de emisión directa y melosa sonoridad. Mehta controló a sus pupilos en el "Allegro vivace" final, sin renunciar a cierto dramatismo en algunos pasajes pesantes o abruptos silencios, pero dosificando perfectamente el volumen.

La segunda parte estaba conformada por la "Sinfonía número 4 en Fa menor", op. 36 de Chaikovski, con su icónico tema del destino en los metales –muy entonados en esta segunda mitad– y unas maderas que emergieron gracias a unas melodías muy sugerentes y bien ejecutadas. Mehta comandó con firmeza a la nave orquestal en un embravecido océano sinfónico –un extenso y poderoso primer movimiento– hasta llegar a buen puerto con la experimentada calma de un capitán curtido en mil batallas, logrando un sonido compacto y bien timbrado en cada sección. El "Andantino" fue una página luminosa desde el extraordinario solo del oboe hasta que se extinguieron los últimos compases de la orquesta para dar paso a un "Scherzo" ligero y fluido milimétricamente ajustado en los pizzicati. En el "Finale. Allegro con fuoco" la orquesta daría un paso adelante y mostraría una mayor potencia, siempre sustentada sobre una cuerda esmaltada que constituyó uno de los atractivos de la velada.

El público despidió en pie a una leyenda viva de la música como Mehta y éste devolvió el reconocimiento al auditorio desde la libertad de quien, durante dos horas, ha vivido en cada corchea interpretada por la West-Eastern Divan Orchestra.