In memoriam

La tercera semana del mes de febrero comenzó con una noticia preocupante: la salud de Jorge estaba en peligro. Anhelé como muchos de los que compartimos tantas cosas con Jorge una pronta recuperación. No pudo ser y hoy, primer domingo de Cuaresma, nos dejaste, pero tu recuerdo permanece de por vida.

Te conocí en el verano del año 1985 en La Arena. Acudí junto con una compañera a tu casa para solicitar colaboración en un trabajo que teníamos que hacer para el departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Nos dijiste que no podías porque llevas poco tiempo en esta parroquia y nos remitiste al cura jubilado, don David, advirtiéndonos que nos iba a preguntar de mano si éramos de la ETA. Así fue. Pasaron casi veinte años y el hecho de concertar un funeral en San Pedro de los Arcos al fallecer un compañero del IES Monte Naranco hizo que nos volviéramos a reencontrar. Posteriormente la participación de mis hijos en la catequesis de confirmación y en los campamentos estivales de Perbes facilitó la consolidación de una sólida amistad.

Querido Jorge, siempre nos quedará tu cercanía, generosidad y simpatía, pues cuando escuchábamos tus homilías era raro que no despertases en nosotros un momento de empatía y a veces hasta una contenida sonrisa. No olvido la comparación de las viudas en la actualidad con la viuda de Naím cuando proclamabas el relato de aquella mujer recogido en el evangelio de Lucas 7,11, el poema en lengua asturiana en las fiestas navideñas, tus dotes para la interpretación en el día de la familia en Perbes, así como la solemnidad con las que oficiabas el Domingo de Ramos, la Vigilia Pascual, San Pedro, sin dejar de lado la misa dominical de niños y la de mayores, la primera con la participación del coro parroquial y la segunda con órgano. Hiciste un gran trabajo durante dos décadas en esta parroquia milenaria, pero un día la soberbia de quien debiera practicar con más frecuencia la humildad te cortó la cabeza al frente de San Pedro, intentando limpiar la conciencia con toda probabilidad con argumentos espurios. Y así tuviste que ir de tu querida parroquia ubicada en la Arcadia feliz, pero lo que más me dolió fue la tibieza y el silencio en lo que consiste el mejor ejemplo de la vigencia de la frase "heriré al pastor y se dispersarán las ovejas" recogida en el libro de Zacarías 13,7 y en los evangelios de Mateo –26,31– y Marcos –14,27–. No pretendo arrogarme ningún mérito en aquellos momentos, pero mi conciencia me obligó a ponerme delante del ordenador y publicar en este diario dos artículos: "Don Jorge, el cura que se ganó al rebaño" –1/IX/2018– y "Despedida teñida de esperanza" –13/X/2018–. No quito ni un punto, ni una coma, porque la ocasión obligaba a transmitirte nuestro cariño y calor, pero amigo a veces lo que sucede conviene de este modo que te ayudó a conocer quiénes te han mostrado una sana y leal amistad y quiénes simplemente fueron simplemente conocidos con los que te encontraste en el ejercicio de tu ministerio.

Esta tarde antes de comenzar el tercer ensayo de la Cofradía de La Borriquilla el capataz nos congregó frente al altar para recordar tu paso por este otero y tomando ejemplo de la indicación es bueno rezar por los muertos que se infiere en libro segundo de los Macabeos, propuso rezar una salve, pues conocía tu devoción a la Virgen. Amigo Jorge, que la Virgen bajo la advocación de Santa María de Covadonga te acoja como madre e interceda por ti ante Dios si fuera menester; sinceramente creo que no será necesario. DEP.