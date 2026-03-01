La OSPA ofreció el pasado viernes una nueva entrega de su temporada de abono, en esta ocasión a través de un programa donde, en contra de lo habitual, no figuraba ningún solista pero que permitía a los asistentes descubrir nuevos horizontes sinfónicos mediante un diálogo establecido entre compositores plenamente consagrados en el canon musical (como Wagner o Richard Strauss) con el madrileño Manuel Martínez Burgos, uno de los autores más destacados de los últimos tiempos del que, afortunadamente, hemos podido escuchar un buen número de obras en el Auditorio ovetense. Este hecho, valiente y necesario, supone una declaración de intenciones por parte de la OSPA y su dirección artística, que mantiene un compromiso decidido hacia la programación de obras contemporáneas y ha sabido equilibrar este aspecto con el repertorio más tradicional, conformando veladas de gran interés.

La OSPA más trascendental

"Daivat" es una composición que surge de las inquietudes intelectuales de Martínez Burgos, atraído por la mística que encierra la religión hindú y el propio vocablo que da nombre a la pieza, traducido como "el tiempo más allá de la memoria" tal y como se indica en el programa de mano. El autor madrileño afincado en Asturias recurre a la exploración tímbrica de una amplia plantilla orquestal –con una nutrida sección de percusión– para elaborar un caleidoscopio de sonoridades donde todas las secciones adquieren un protagonismo coral, dotando de gran atractivo al conjunto. Lamentamos la dubitativa entrada inicial en los metales, pero consignamos instantes de cierto efectismo, con una sonoridad inquietante y cinematográfica, gracias al desprejuiciado uso de las posibilidades idiomáticas que ofrecen las distintas secciones.

El "Preludio y muerte de amor" de la ópera wagneriana "Tristán e Isolda" dejó una orquesta brillante y sólida, con unos fraseos ajustados gracias al experimentado manejo de Nuno Coelho, moviendo a los músicos con precisión y sin renunciar al dramatismo que subyace en esta pieza. El director artístico y titular de la OSPA ofreció una versión muy inspirada de esta célebre página de la historia de la música, llena de vitalidad y matices.

Abría la segunda parte "Codex", obra (nuevamente) de Martínez Burgos que, en este caso, se inspira en los experimentos sobre la energía cinética y los primigenios aeroplanos desarrollado por Leonardo da Vinci. La partitura se encuentra trufada de pequeñas células temáticas y pizzicati que aportan una etérea sensación de movimiento gracias a unas maderas muy acertadas. Interesante obra de Martínez Burgos que muestra su versatilidad ante el pentagrama y su oficio compositivo a través de un lenguaje propio, pero en el que no renuncia a ciertos convencionalismos.

Para cerrar la velada, el poema sinfónico de Richard Strauss, "Muerte y transfiguración", op. 24. La interpretación, que se demoró unos segundos ante algún que otro ruido por parte de un público –menos numeroso que en otras ocasiones–, demostró el nivel de la orquesta, con una sonoridad muy rica edificada sobre una cuerda homogénea que el pasado viernes encabezó Luis María Suárez en la figura de concertino. La OSPA se mostró rotunda y poderosa, pero Nuno fue capaz de extraer las oportunas dosis de lirismo que encierra la pieza, con un excelente solo de Ferriol en el oboe y unas maderas que, en líneas generales, rindieron a un nivel muy alto. Los metales estuvieron, igualmente, bien ensamblados y su importancia quedó de manifiesto en la exigencia impuesta por Coelho desde el pódium, logrando algunos crescendos muy graduales que no desequilibraron unos balances medidos en todo momento, dejando claro la vocación del maestro portugués hacia este tipo de repertorio donde se maneja con especial acierto y comodidad.