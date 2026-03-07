Los Juegos Olímpicos de Oviedo

Presume Oviedo de ciudad cultural y no le falta razón. La vocación está ahí y sobra esa enumeración de todo lo que tenemos porque siempre deja a alguien insatisfecho. Somos así, de ombligo ancho y tantas veces mirada estrecha. Nos queremos y nos odiamos, es lo que hay. Lanzarse a la carrera de la capitalidad cultural europea tiene mucho de temerario por eso del cainismo que nos devora. Ya fallamos una vez y de entonces se han tomado algunas enseñanzas. Es posible que Oviedo no lo logre, pero si esta semana supera la criba de los finalistas y sigue un año en la carrera, el esfuerzo puede darse por bueno. De los nueve candidatos, los que sigan adelante será porque cualquiera merece el premio.

Los ovetenses pueden tener en la capitalidad europea sus Juegos Olímpicos. Hace ya una eternidad, Barcelona cambió de arriba abajo cuando encendió el pebetero. Desde entonces, fueron mejores y alcanzaron la vanguardia de Europa. Salvando las distancias, la capitalidad europea llega para sonreír al futuro de Oviedo. Esta vez, las cosas han sido diferentes a aquella intentona un poco a las bravas. Ahora hay presupuesto, hay ideas, hay equipo y hay proyecto. En el equipo han encontrado el equilibrio entre lo local y lo externo. Hay voces de casa para sujetar las ideas al terreno, pero también las hay de fuera, sin prejuicios ni complejos y que entienden cómo piensan esas élites culturales a las que piensan convencer. En ese equilibrio han navegado, con cientos de horas de trabajo, mucho debate y las tensiones inevitables cuando llega la tormenta de ideas.

Si Barcelona 92 transformó aquella ciudad gris, la capitalidad europea puede hacerlo con Oviedo. En el proyecto se da continuidad a todo lo bueno. Y se plantea de cara al futuro ideas para construir un legado. La Fábrica de Gas, La Vega, la plaza de toros y la Casa de las Artes en el Palacio de los Niño son algunos de los pilares del proyecto transformador de la cultura ovetense. La recuperación de lugares perdidos es uno de los beneficios que se llevaría Oviedo. Tendrán contenido y programación, foco y actividad. La candidatura mira también a los barrios y sus centros sociales para descentralizar la creatividad. Todo eso lo valora el jurado europeo. El proyecto mima las raíces y lo autóctono, pero no lo usa como arma arrojadiza; liga a Oviedo con el resto de la región y los convierte en un todo cultural.

Queda poco y nada para el veredicto. Nuestro equipo está listo para enfrentarse al exigente jurado. Lo han preparado a conciencia y solo cabe pedir que todo transcurra con normalidad. Si así sucede, Oviedo deberá continuar en una carrera de la que estar orgulloso y que aportará mucho y bueno. La suerte está echada.