Agua mineral natural de Las Caldas

El BOPA n.º 41 de 2 de marzo de 2026 recoge una resolución de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo por la que se declara, a instancias de la sociedad Balneario de las Caldas de Oviedo, S. A., como «agua mineral natural», el manantial allí existente. La entidad dispone de un plazo de un año para solicitar al Principado la oportuna autorización de su aprovechamiento.

Mi interés por el termalismo viene de lejos, como lo demuestran dos libros que publiqué sobre esta temática, en los que se expone el resultado de una exhaustiva consulta de documentos bibliográficos y de una investigación archivística. Uno titulado «Las aguas termales de las Caldas de Oviedo» vio la luz en el año 2014 y el otro «La actividad balnearia en Asturias» en 2017. El primero relata las vicisitudes históricas de los baños ovetenses, desde 1772, fecha del inicio del plan para construirlos, hasta la finalización, en 2008, del gran referente de lujo conocido como Las Caldas Villa Termal, un ambicioso espacio turístico. El segundo se centra en aspectos esenciales de los balnearios más importantes: Borines (Piloña), Prelo (Boal), Fuensanta de Buyeres (Nava), Las Caldas de Priorio (Oviedo) y, de manera accesoria, refiere pormenores de otros cinco de menor interés. En ambos volúmenes, se describen las características de cada uno de ellos, naturaleza del hidróxido de hidrógeno, utilidad terapéutica, su funcionamiento y la clientela que los disfrutaba.

Nuestra región no sobresale a nivel nacional por su producción de aguas embotelladas en términos de volumen, pero sí cuenta con varias marcas tradicionales de agua mineral natural que reflejan la calidad de sus ricas fuentes. En la actualidad las comercializan varias empresas asturianas: «Fuensanta», del tipo minero medicinal bicarbonatada cálcica con un débil olor a sulfhídrico que, aunque ya era utilizada por los romanos, cuenta con 180 años de reconocimiento como establecimiento público; «Borines», una de las firmas históricas también bicarbonatada cálcica con mineralización muy débil, aprovechada desde 1873; «Cuevas» (Felechosa), agua débilmente mineralizada con bajo contenido en sodio; «Quess», manantial ubicado en la sierra de Ques (Piloña) que, una vez cerrado al uso en 2009, volvió a abrir en 2023; «Galea», con suministro proveniente de un sondeo hidrogeológico efectuado en Meres (Siero) y varios distintivos en el mercado, el más visible Agua Nea; por último, «Acquasana», empresa centrada en distribuir agua natural embotellada y en garrafas de una gama de fontanares.

Aunque se conjetura que ya fue aprovechado durante la romanización, el hontanar de Priorio es aludido por primera vez, en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Oviedo, en julio de 1599. El periplo del balneario de Las Caldas se remonta al reinado de Carlos III y se enmarca dentro de la línea reformista borbónica de fundar complejos termales. La Diputación Provincial llevó a cabo la adaptación del precario circuito hídrico existente y abordó la construcción de un edificio, que posteriormente sufrió diversas modificaciones y ampliaciones. El responsable de diseñar y dirigir las obras fue el arquitecto Manuel Reguera González, cuyo informe preliminar, después de ser revisado por el madrileño Ventura Rodríguez, quien añadió algunos retoques, el Consejo de Castilla aprobó el proyecto en septiembre de 1773, dándose por rematada la primera fase unos tres años después.

El manadero se encuentra en un macizo carbonatado del Carbonífero (Caliza de Montaña) del que surgen aguas bicarbonatadas cálcicas, incoloras, inodoras, con un sabor ligeramente salino, débilmente mineralizadas, hipotónicas y radiactivas.

En su nacimiento, a una temperatura entre 37 y 43 grados centígrados y con un caudal de 140 litros por minuto, desprenden burbujas gaseosas compuestas en un alto porcentaje por nitrógeno, neón y argón, junto a oxígeno y anhídrido carbónico el resto. La radiactivi­dad detectada se reduce al 3 % de su actividad inicial al cabo de veinte días por desintegración de los iones del grupo y no tiene ningún efecto nocivo, al contrario, están indicadas para diversos tipos de afecciones y recomendadas en tratamientos antiestrés, ya que el radón tiene efectos sedantes y analgésicos.

Teniendo en consideración básicamente el «grado geotérmico» (estimado en promedio un incremento de 3 ºC cada 100 metros de hondura), estas aguas representarían una procedencia a 1,3-1,8 kilómetros de profundidad, ya que se debe ponderar el enfriamiento gradual del líquido elemento durante su recorrido ascensional aprovechando las fracturas.

Por su calidad hidroquímica, estas aguas fueron premiadas, entre otras exposiciones, en la Universal de París (1878), Nacional de Minería (1883) y Universal de Barcelona (1888).