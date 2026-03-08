Hacer una casa en el Asturásico

A mediados de 2020, aprovechando el levantamiento de uno de los confinamientos del covid, la madre de un amigo (llamémosle Alberto) paseaba por las afueras de Oviedo, en el campo, cuando una finca llamó su atención. Avisado por ella, Alberto se desplazó al lugar y se enamoró. No tardó mucho en decidir que quería comprar el terreno para construir allí su futura casa. Ignoraba que comenzaba entonces una historia que ríase usted de la Sagrada Familia de Gaudí.

El prado era una herencia compartida por cuatro hermanos. Para iniciar los trámites de la adquisición, Alberto debía obtener un documento que acreditara que la familia era efectivamente la propietaria. El único papel era muy antiguo, de comienzos del siglo XX, y no fue admitido por la notaría. Los trámites para emitir un nuevo documento de propiedad se alargaron durante meses, ya que, en la primera reunión ante notario prevista para ello, uno de los hermanos se ausentó. Tras varias idas y vueltas, Alberto formalizó la compra de la finca a comienzos de 2022, dos años después de encontrarla.

Siguiente paso: buscar un constructor. Después de consultar a varios, localizó a uno que se adaptaba a sus planes y presupuestos, muy condicionados por el enorme aumento de costes que supuso la guerra de Ucrania. Pero aún quedaba por delante la fase más ardua del proceso: obtener el permiso de construcción del Ayuntamiento.

Existía una discrepancia entre el Registro de la Propiedad y el Catastro sobre la superficie exacta del terreno. Por lo tanto, lo primero que tuvo que hacer Alberto fue tramitar la determinación oficial de esa superficie y, a continuación, iniciar otro procedimiento para ceder a la vía pública una parte de la finca. El Consistorio ovetense no resolvió este embrollo hasta 2024. Cuatro años después del providencial (o fatídico) paseo de su madre.

Alberto no consiguió hasta enero de 2025 una hipoteca para financiar la construcción. Más de un año después, y ya seis tras su hallazgo, en el prado empieza a apreciarse el esqueleto de una casa. Una casa que, dentro de unos cuantos siglos, constará en los archivos históricos como construida durante la Edad Asturásica, un periodo en el que las resoluciones de la Administración (con 71.000 empleados) no se guían por tiempos humanos, sino geológicos.

La Edad Asturásica es la más generosa de cuantas ha conocido la historia de la región. Porque sus obras (la licencia para una casa, las ayudas a la dependencia, las subvenciones a las placas solares, la instalación de un hipermercado, la creación de una zona logística, la transformación de un viejo hospital…) no se realizan para que las disfruten sus contemporáneos, sino las generaciones siguientes. La petición se solicita en el Alto Asturásico, se tramita durante el Asturásico Medio y se resuelve en el Asturásico Bajo.

Uno va a la ventanilla y no le responden con el ya trillado «vuelva usted mañana» de Larra. Aquí directamente te sueltan: «Que venga su bisnieto».