El piano danzante

Jornadas de Piano: J. Lisiecki Jan Lisiecki (piano): «World (of) Dance». Sábado 7 de marzo, 19:00 horas. Auditorio de Oviedo,

En Praga está la famosa "Casa Danzante" del arquitecto Frank Gehry en colaboración con el checo Vlado Milunić, un polémico proyecto para el que ambos arquitectos gozaron de total libertad artística. La misma libertad del pianista canadiense Jan Lisiecki para organizar un programa ecléctico y nada habitual titulado "Mundo de danza", toda una guía musical de viajes por Europa con dos pequeños saltos hasta Argentina, una mezcla de valses, mazurkas, polonesas y tangos, música popular que también se traslada al ballet aunque en el piano todo adquiera una dimensión menos bailable pero más universal, usando distintos elementos que conformaron un edificio sonoro de lo más agradecido para el numeroso y variado público que acudió hasta el auditorio ovetense.

De las dos partes en las que el canadiense organizó este concierto, la primera parecía una suma de lo que ahora se llaman "encores" -yo sigo diciendo propinas-, seis conjuntos de piezas breves de seis autores bajo el título de danzas, mezclando romanticismo y nacionalismo con aires normalmente ligeros donde disfrutar del virtuosismo del aún joven Lisiecki (Calgary, 23 de marzo de 1995) que lleva desde su más tierna infancia delante de las 88 teclas, de técnica asombrosa pero aún con el ímpetu que le hace transitar por tempos algo precipitados junto a los más aposentados y emotivos lentos imposibles de danzar.

Abría el recital con las "Tres danzas checas" de B. Martinů, temperamentales y de complejas armonías y ritmos que el canadiense llenó de colorido, especialmente en la Polka tercera. Sin pausa ni aplausos (igual en las dos partes) llegaría el homenaje a Falla (150 años de su nacimiento y 80 de su muerte) con las dos primeras "Danzas españolas" de "La vida breve", la segunda sugerente por sus contrastes sonoros y dinámicas ricas, más una primera algo atolondrada pero igual de luminosa. Lisiecki es de origen polaco y se nota por cómo entendió las "Cuatro danzas polacas" de Szymanowski, exhuberantes y jugando con los tempi y sus acotaciones de aire, desde ese aire chopiniano (que llenaría la segunda parte). Las poco escuchadas "Dieciséis danzas alemanas D 783" de Schubert fueron más vienesas que germanas, de melodías bien fraseadas ejecutadas con la elegancia típica del pianista.

Retornaba la arquitectura nacionalista con Bartók y sus coloridas "Danzas populares rumanas" Sz 56, una suite de seis páginas mezclando vértigo y calma de la tercera ("En el lugar") donde poder paladear el pianismo delicado despojado de ornamentos, el más interesante de Lisiecki. Algo similar con las famosas "Danzas argentinas op. 2" de Ginastera, tres aires evocadores y coloristas donde la intermedia, "Danza de la moza donosa", fue delicada sutileza entre las otras dos tan explosivas y virtuosas, en un auténtico arrebato rítmico que cerraba casi una hora de lo más intensa.

Para la segunda parte sería la música de Chopin la que nos llegó al alma, mostrando más poso desde una técnica al servicio de cada partitura. El "Gran Vals Brillante", los dos valses Opus 34, con un "Lento" enlazado con el Opus 39 nº 15 de Brahms de suma delicadeza (primero sonaría su Opus 39 nº 3), con amplias dinámicas y sonoridad de un Steinway que parecía otro, llenando toda la sala desde los pianissimi a las tres efes. El Chopin de Lisietcki es poético, personal, sentido, posado, antes de la sexta "Polonesa Heróica" con la que finalizaría el concierto, todo un derroche técnico de tempi prodigiosos, temperamental y con una ejecución potente aunque "pise" alguna tecla.

En este viaje no faltarían un personal "Libertango" de Piazzolla y una impetuosa "Danza ritual del fuego" que adoleció de precisión pero regaló sonoridad antes de la chopiniana heroicidad final. Lisiecki pudo presumir de sus orígenes polacos sin perder los aires de danza del resto del programa, y así la primera propina fue de su "compatriota" Ignacy Jan Paderewski, el "Minueto en sol mayor", para repetir con el famosísimo Vals del minuto de Chopin que duró lo habitual: minuto y cuarenta segundos, otra muestra de virtuosismo e ímpetu juvenil. Su agenda no para, pero tendrá que hacer alguna pausa para (re)posar y asentar un repertorio propio aún sin definir.