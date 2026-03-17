Oviedo, de nuevo capital

¿Qué puede aportar Oviedo a Asturias, a España y a Europa para reforzar las políticas culturales locales europeas de cara a 2031? Esa es la pregunta a la que respondimos el pasado miércoles en la primera fase del examen para la elección de la capital española que será la Capital Europea de la Cultura en 2031, ante los diez componentes del tribunal de la Unión Europea que atendían a nuestra presentación.

He dirigido más de una década la estrategia cultural de Gijón, una ciudad que durante muchos años ha sido rival de Oviedo, nuestra capital autonómica. Ciudades que por demasiado tiempo han competido y luchado por ver cuál es la más influyente, sin pensar muchas veces en las ventajas de combinar la tensión de la diferencia y el capital competitivo de la cooperación, en una Asturias necesitada de una visión compartida hacia el futuro.

Como viceconsejero de Cultura del gobierno asturiano, promoví en 2008 una candidatura conjunta para la Capital Europea de la Cultura 2016, en la que Gijón, Oviedo y una tercera ciudad asturiana, Avilés, iban a competir conjuntamente por el título. Y Rodolfo Sánchez, hoy coordinador de la candidatura ovetense, era asesor del Ayuntamiento de Oviedo. Estallaron las disputas locales, la propuesta conjunta fracasó; Oviedo siguió en solitario. No lo consiguió.

Dieciocho años después, muy conscientes del giro trascendental al que nos enfrentamos en toda Europa, Oviedo vuelve a presentarse al título: pero esta vez no lo hace sola. Apuesta por la amabilidá. Una mirada inclusiva desde un reto acogedor a la que se han sumado el gobierno asturiano, la Junta General del Principado, la Federación Asturiana de Concejos y los ayuntamientos más importantes de Asturias, así como la Universidad de Oviedo y las grandes instituciones culturales, económicas y sociales asturianas. Mi presencia en este equipo, codo con codo con quienes un día fueron oponentes, lo dice todo sobre esa conciencia.

En una Europa que se enfrenta a la fragmentación social y a la pérdida de esperanza, ética ciudadana y confianza, proponemos la cultura como una infraestructura pública de cuidados. La candidatura de Oviedo aborda la estrategia de cohesión social que las políticas culturales europeas suelen asumir, pero en la que rara vez trabajan directamente. Una respuesta cultural a esa falta de conexión social con las políticas públicas que se extiende silenciosamente por Europa.

Y, por eso, nuestras propuestas para antes y después de 2031 apuestan por incorporar a la esfera cultural elementos que hoy forman parte de esas políticas públicas que Europa reclama con cada vez más urgencia. Una acción cultural que desarrolle la creatividad en todos sus campos y aspectos: Las iniciativas independientes, las industrias culturales, pero también y sobre todo la capacidad de la creación que multiplique sus impactos transformadores a largo plazo en materia de salud y bienestar, siempre con una fuerte dimensión europea, atendiendo a la importancia del desarrollo del voluntariado y el capital social, y colabore a la vida ciudadana desde la amabilidá urbana sistémica.

Todas estas ideas, que iremos compartiendo y ampliando a partir de ahora, están concebidas en torno al proyecto de una nueva capitalidad. Más inteligente y cooperativa, abierta a la escucha y a la colaboración con el resto de Asturias. Un programa de candidatura que prefigura los primeros pasos de una herramienta de gobernanza más allá de 2031, que integra el aprendizaje, la transparencia y el legado estructural, vinculando la inversión cultural con la participación y la cooperación, lo que conduce a resultados sociales y cívicos y a una transformación estructural a largo plazo.

Y en esa ambición se necesitan todas las voces y todas las miradas, misiones compartidas y visiones en debate. Tiempo es pues de difundir, pensar y actuar en común. Tiempo ahora de aprovechar el orbayu, el abellugu y la sestaferia de nuestro programa para que nadie falte por aportar su esfuerzo y su visión transformadora.