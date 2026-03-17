El triunfo de la unidad y el impulso que Asturias necesita

Oviedo ha superado el primer gran desafío. Estar entre las ciudades finalistas para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 es una noticia extraordinaria que trasciende los límites de nuestra capital para convertirse en un éxito de toda Asturias. Desde Otea, celebramos este primer corte superado con inmensa alegría, pero, sobre todo, con la certeza de que estamos ante un proyecto transformador.

Si hay algo que debemos destacar por encima de todo en este hito es un factor que, en los tiempos de polarización que vivimos, resulta ser una auténtica rareza: la unidad. Esta candidatura ha logrado el milagro de concitar un apoyo cerrado, firme y sin fisuras de instituciones públicas y entidades privadas, dejando a un lado cualquier diferencia ideológica. Ver al Ayuntamiento de Oviedo y al Gobierno del Principado remar en la misma dirección —ejemplificado en ese presupuesto de 1,6 millones de euros para este 2026, sufragado a partes iguales— es la demostración palpable de que, cuando trabajamos juntos por un proyecto de región, Asturias es imparable.

Este consenso no surge por generación espontánea. Es de justicia reconocer y ensalzar la inteligencia y la altura de miras del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a la hora de vertebrar este reto. Su mayor acierto ha sido la excelente conformación del equipo que da vida a la candidatura, confiando en los mejores profesionales. En este sentido, la labor del director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, está siendo sencillamente impecable. Ha sabido tejer alianzas, coordinar un equipo multidisciplinar y dotar a la propuesta de una solidez técnica que ha logrado convencer en Madrid frente a rivales durísimos.

Pero no nos quedemos únicamente en el indiscutible prestigio cultural; hablemos de realidades tangibles para nuestra tierra. Ser Capital Europea de la Cultura es un motor económico de primer orden. Los datos históricos de la Unión Europea demuestran que las ciudades designadas experimentan un retorno de inversión que oscila entre los 4 y los 8 euros por cada euro invertido, además de incrementos en el turismo que superan el 20% en pernoctaciones.

Para el sector turístico y hostelero asturiano, Oviedo 2031 no es solo un escaparate, es una herramienta estructural. Significa atraer un turismo de altísima calidad, desestacionalizar la demanda, dinamizar el comercio local y generar empleo directo. Estamos hablando de un acontecimiento capaz de movilizar decenas de millones de euros en nuestra economía real y de consolidar la marca Asturias en el mapa internacional a largo plazo.

Hemos pasado a la final, pero la carrera continúa hasta finales de este 2026. Desde Otea reiteramos nuestro apoyo incondicional a la candidatura. Mantengamos vivo este espíritu de unidad y sigamos demostrando esa excepcional capacidad de acogida que nos define. Oviedo 2031 es nuestro gran proyecto de futuro, y juntos lo vamos a conseguir. n