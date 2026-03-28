Opinión
Memoria de la memoria
En estos tiempos de guerras locas bien está recordar algún asunto pacífico
En 2007, el entonces alcalde de Oviedo, don Gabino de Lorenzo, tuvo a bien convocar una reunión de quince ovetenses, a su parecer destacados en varios frentes. Al Ayuntamiento acudimos para proponer cómo acatar la recién aprobada Ley de Memoria Histórica. Trabajamos mucho, resolvimos muchas cosas (aunque no todo lo que propusimos, por una cosa o por otra, acabó aceptándose) y, al final, se nos reconoció la labor con la concesión de la Medalla de Bronce de la ciudad. Pero de aquello nunca más se supo, y las tales medallas quedaron sin entregar. Al cabo de casi 20 años, siendo alcalde don Alfredo Canteli, nos acaba de convocar, por fin, para la entrega. Fue un placer volver a ver a aquellos amigos –antiguos algunos, otros ganados entonces– que el tiempo aún no nos ha arrebatado, porque de aquellos quince ya nos faltan cinco. Ojalá no falte ni uno más a la inauguración del museo que la ciudad merece. Para seguir haciendo juntos memoria de la memoria.
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